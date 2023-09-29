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06:57 (мск), источник: © РИА Новости

Роспотребнадзор назвал условие ухода школ на карантин

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Классы или школы должны уходить на карантин, если гриппом, ОРВИ и коронавирусной инфекцией суммарно заболели 20 процентов детей и более, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

Источник: Reuters

«В период подъема заболеваемости гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями, новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) учебный процесс приостанавливается в случае отсутствия 20 процентов детей и более — по причине суммарной заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19», — говорится в заявлении.

Ранее несколько регионов России сообщили, что некоторые учебные заведения или классы переводятся на дистанционное обучение из-за роста числа случаев заражения гриппом и ОРВИ.

За прошлую неделю в России зарегистрировали более 1,2 миллиона случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Рост заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах. Глава Роспотребнадзора Анна Попова в среду сообщала, что оснований для введения каких-либо ограничений на федеральном уровне нет.

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