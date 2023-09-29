Главное
Спецоперация на Украине
09:48 (мск), источник: Life.ru

Воспитывать внуков и быть примером: Опрос показал, кем видят себя российские бабушки и дедушки

Бабушки и дедушки играют огромную роль в жизни каждого человека. Они окружают внуков особой заботой и любовью и делают их более счастливыми. В преддверии Международного дня пожилых людей, который отмечается 1 октября, АНО «Национальные приоритеты» выяснила, чем хотят заниматься представители старшего поколения на пенсии. Результаты исследования есть в распоряжении Лайфа.

Источник: РИА "Новости"

По мнению большинства россиян (87%), общество нуждается в людях старшего возраста, а 70% опрошенных считают, что старшее поколение может поделиться своими знаниями и опытом с детьми и подростками. Чаще всего об этом говорят именно молодые люди (82% среди респондентов от 18 до 24 лет).

Сами же люди старше 55 лет хотят передавать опыт молодым (70%), продолжать работать (61%), а также помогать нуждающимся (39%). Немало и тех, кто желает объединять людей и быть волонтёрами (по 28%). 43% также считают, что их присутствие рядом с молодым поколением учит его уважению и пониманию.

Также выяснилось, чем хотят заниматься женщины на пенсии. Так, большинство участниц заявили, что в первую очередь желают быть бабушками и воспитывать внуков, — 72%. Главными по хозяйству захотели быть 50% опрошенных, а 45% были бы не прочь оказаться наставниками для молодёжи.

Самыми популярными увлечениями для женщин старшего возраста оказались огородничество (52%), путешествия (50%) и рукоделие (46%). Вместе с этим указывалось самообразование (43%), скандинавская ходьба (32%) и танцы (16%).

Что касается представителей сильного пола, то они видят себя дедушками, воспитателями внуков (61%), а также наставниками для молодых (55%). Лидерство в числе увлечений по праву заняла рыбалка (71%). Также называлось огородничество (39%), рукоделие (23%), охота (22%) и футбол (21%).

Женщины «серебряного» возраста признались, что хотели бы слышать слова благодарности за активное участие в жизни общества (47%), а для мужчин важнее всего получить уважение в обществе (51%).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 С 1 октября вступают в силу новшества для владельцев недвижимости: Что изм
Кому нужен хитрый ход Киева и что означает "ротация" для ВСУ
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
социология