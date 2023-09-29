14:27 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые рассказали, как Сатурн получил свои кольца
К их образованию могло привести столкновение двух лун.
С тех пор, как у Сатурна обнаружили кольца, астрономы были озадачены тем, откуда они и как могли появиться. Как передает Daily Mail, новое исследование показало, что к их образованию могло привести столкновение двух ледяных лун несколько сотен миллионов лет назад.
Самые последние высококачественные измерения Сатурна были получены с космического аппарата Cassini, который провел 13 лет, изучая планету и ее системы после выхода на орбиту Сатурна в 2004 году. Таким образом удалось выяснить, что кольца планеты представляют собой почти что чистый лед. С момента образования они накопили очень мало пылевых загрязнений. Это говорит о том, что они появились не так давно.
Ученые из НАСА и Университета Дарема и Глазго решили изучить кольца, так как были заинтригованы их молодостью. Исследователи использовали компьютерную модель, чтобы понять происхождение тел.
Доктор Винсент Эйк из Даремского университета сообщил, что они с коллегами выдвинули гипотезу, согласно которой недавно сформировавшиеся кольца были результатом столкновения ледяных лун.
«Этот сценарий естественным образом приводит к образованию богатых льдом колец, потому что когда спутники-прародители сталкиваются друг с другом, порода их ядер рассеивается не так широко, как вышележащий лед», — добавил он.
Ледяные осколки, разлетевшиеся на большое расстояние, могли попасть внутрь предела Роша — самой дальней орбиты, где гравитационная сила планеты достаточно велика, чтобы разрушить более крупные каменные или ледяные глыбы, которые приблизятся к ней. Другие каменистые материалы, скорее всего, остались на других орбитах и послужили основой для формирования новых спутников планеты.
Ранее была изучена «капсула времени», заставшая зарождение Солнечной системы.
Анна Морозова