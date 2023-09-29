Еда даром. Эксперт объяснил, почему не раздают продукты с истекающим сроком

Чтобы торговые сети смогли на системной основе бесплатно раздавать малоимущим гражданам продукты с истекающим сроком годности, необходимы изменения на законодательном уровне, специально для aif.ru сообщил академический руководитель магистратуры «Менеджмент в ритейле» Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Александр Лебедев.
Ежегодно в России образуется 17,5−18 млн тонн пищевых отходов, и далеко не все продукты, оказавшиеся на свалке, пришли в негодность. Модель фудшеринга позволяет магазинам передавать бесплатно продукты с истекающим сроком годности нуждающимся гражданам. «Сама идея способствует решению и экологических, и социальных проблем, — признает важность фудшеринга эксперт. — Но для того, чтобы такая система полноценно заработала, необходимо принять целый комплекс мер. Например, нужны корректировки в налогообложении, стимулирующие не утилизацию, а передачу товаров с с истекающим сроком годности нуждающимся», — подчеркнул Александр Лебедев.
В комплекс необходимых мероприятий также входит дальнейшее развитие специализированных НКО. «Магазинам из маркетинговых соображений важно развести потоки обычных покупателей и получателей бесплатных продуктов, — объяснил Александр Лебедев. — Для этого во всем мире существуют специальные некоммерческие организации. Это такие банки еды, соединяющие ритейлеров и нуждающихся. Эти организации доставляют еду с истекающим сроком годности из магазина до конкретных людей».
Деятельность банков еды важна и для получателей помощи. «Как правило, это люди преклонного возраста, — напоминает Александр Лебедев. — Среди которых много инвалидов и маломобильных, которые чисто физически не могут дойти до супермаркета. Если просто ввести в магазинах полки с бесплатными продуктами, то социальный эффект снизится, более крепкие люди смогут дойти быстрее и забрать больше, такая помощь будет дискриминировать существенную часть малоимущих граждан, неспособных в силу объективных обстоятельств самостоятельно посетить торговую точку», — предупредил специалист.
Так же нужно учесть, что НКО сильно зависят от волонтеров, «которые и осуществляют доставку продуктов от ритейлера до конкретного человека, — отметил Александр Лебедев. — Регулирование, популяризация волонтерских движений тоже будет способствовать успеху фудшеринга, хотя напрямую к бесплатной раздаче продуктов с истекающим сроком годности это и не относится», — заключил эксперт.