11:36 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости 29 сентября
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Генштаб заявил, что планов на дополнительную мобилизацию нет
В последнее время значительно увеличилось количество граждан решивших добровольно поступить на военную службу по контракту.
Путин разрешил сделки с акциями банка «Интеза»
В начале августа крупнейшая итальянская банковская группа Intesa Sanpaolo закрыла свое представительство в России.
Работодателей обяжут обеспечивать жильем мигрантов
За нарушение правил введут штраф до 500 тыс. или будут приостанавливать деятельность организации на срок до 90 суток.
Госдолг России за полгода вырос на 10% до 25 трлн
В абсолютных цифрах он вырос на 2,3 трлн из запланированных 2,5 на весь 2023 год.
Туристы назвали безопасный способ вернуться из Европы на автомобиле
Большинство туристов для собственного спокойствия выбирают путь в РФ через Болгарию, Турцию и Грузию, даже если приходится двигаться в объезд.