12:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
Кому принадлежат мировые рекорды долгожительства
1 октября отмечается Международный день пожилых людей. В связи с этим праздником мы решили вспомнить самые впечатляющие рекорды долгожительства в мире и России.
По данным ВОЗ, средняя продолжительность жизни в мире, в 2000 году составлявшая чуть менее 67 лет, выросла на шесть лет и в 2019 году составила более 73 лет, однако пандемия коронавируса привела к сокращению этого показателя на два года.
Лидером по количеству долгожителей является Монако — там в среднем люди живут 89,52 года. Среди других стран, где люди живут дольше всего — Сингапур (86,35 лет), Макао (84,98 года) и Япония (84,83 года).
При этом средний показатель России — 74,69 года. Согласно статистическим данным, территориальными лидерами среди российских регионов по долгожительству стали Чеченская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, республики Тыва и Саха (Якутия).
В августе 2023 года в городе Педра-Бонита в районе Зона-да-Мата штата Минас-Жерайс умер местный житель Хосе Паулино Гомес. Согласно нотариальным записям муниципалитета, он умер 28 июля 2023 года, не дожив неделю до своего 128-летия. Причиной смерти стала полиаорганная недостаточность, а последний месяц жизни он был прикован к постели.
Его свидетельство о рождении было зарегистрировано только в 1917 году (ранее в этом регионе такой процедуры просто не существовало), и в нем говорится, что Гомес родился 4 августа 1895 года. Сотрудник местного ЗАГСа Виллиан Хосе Родригес де Соуза рассказал, что, «согласно записям, мужчина женился в 22 года». «Предполагается, что он действительно родился до 1900 года. Мужчины редко женятся в 17 лет», — уточнил он.
Книга рекордов Гиннесса сообщила, что 115-летняя женщина из Испании в настоящее время является самым пожилым человеком на Земле. На данный момент Марии Бруне Морейре, которая живет в Каталонии, 115 лет и 323 дня.
Долгожительница объясняет свое долголетие многими причинами: «порядком, спокойствием, поддержанием связей с семьей и друзьями, контактами с природой, эмоциональной стабильностью, отсутствием забот и сожалений, а также большим количеством позитива и избеганием токсичных людей».
Умено Сумияма и Кумэ Кодама, которые родились 5 ноября 1913 года, все еще остаются старейшими близнецами, чей рекорд был зафиксирован в 2021 году, когда сестрам исполнилось 107 лет и 300 дней. Женщины также являются самыми старыми официально подтвержденными близнецами женского пола за всю историю в мире.
Что же касается рекордов нашей страны, то самую долгую жизнь, по данным Книги рекордов России, прожила Нану Шаова из села Заюково в Баксанском районе Кабардино-Балкарии. Она умерла в январе 2019 года в возрасте 128 лет, что является не только российским, но и мировым рекордом продолжительности жизни. Однако этот рекорд был официально зарегистрирован лишь в России, так как подтвердить наверняка возраст россиянки мировые эксперты не смогли.
Недавно 102-летняя Элинор Кэмпбелл Фейхел дала интервью, в котором раскрыла секрет своего долголетия. И он не в здоровом образе жизни.
Олеся Маевская