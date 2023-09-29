11:59 (мск), источник: Известия
Дела сердечные: врачи рассказали о кардиологических болезнях россиян
Сердечно-сосудистые заболевания в стране со временем «молодеют».
29 сентября во всем мире отмечается День сердца. «Известия» пообщались с врачами-кардиологами и выяснили, какие сердечно-сосудистые заболевания встречаются у россиян, почему они «молодеют» и как сохранить сердце и сосуды здоровыми.
В России улучшается статистика по сердечно-сосудистым заболеваниям и их осложнениям. За последние 20 лет их число стало снижаться, сообщил в беседе с «Известиями» профессор кафедры кардиологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова, руководитель лаборатории фенотипов атеросклероза ФГБУ НМИЦ Кардиологии им. ак. Е. И. Чазова Игорь Сергиенко.
— Наша задача довести ее до следующих показателей: по осложнениям — до 450 человек на 100 тыс. населения. Пока рано говорить, что ситуация положительная, есть много моментов, которые на нее влияют, — отмечает он.
По словам кардиолога, в целом на ситуацию с ССЗ и их осложнениями у россиян негативно сказалась пандемия. Во-первых, многие кардиологические стационары были перепрофилированы для лечения пациентов с COVID-19, и пациенты с ССЗ столкнулись с трудностями при обращении к врачу. Во-вторых, перенесенный коронавирус оказал негативное влияние на пациентов с ССЗ атеросклеротического генеза.
— Механизм здесь простой — у этих пациентов повышен фактор риска воспаления, а при заболевании коронавирусом он становится еще больше. Происходит такое наслоение, что обуславливает неблагоприятный прогноз течения COVID-19 именно у пациентов с ССЗ, — говорит собеседник «Известий».
Кроме того, сам по себе COVID-19 может вызвать у пациентов серьезные сердечно-сосудистые осложнения, которые включены в понятие «постковидный синдром». Среди них — воспалительные заболевания сердца (эндокардит, перикардит), дестабилизация атеросклеротических бляшек, что ведет к увеличению количества инфарктов и инсультов.
По словам Игоря Сергиенко, сегодня у россиян чаще всего диагностируют ССЗ атеросклеротического генеза. При этом на первом месте по частоте выявления стоит артериальная гипертония, на втором — ишемическая болезнь сердца и на третьем — инсульт.
Несмотря на то что гипертония считается самой распространенной болезнью, серьезные осложнения чаще вызывает ишемическая болезнь сердца, которая может привести к развитию инфаркта и даже смерти.
В группе риска этих заболеваний находятся люди старше 40 лет, которые не следят за своим артериальным давлением, не знают свой уровень холестерина и курят. При этом, добавляет руководитель сердечно-сосудистого центра Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России, доктор медицинских наук Сергей Гиляревский, мужчины могут быть подвержены таким заболеваниям на 10 лет раньше женщин. У них, в свою очередь, риск инфаркта миокарда повышается после наступления менопаузы.
— Всем пациентам, которые находятся в группе риска, необходимо регулярно посещать врача, проходить обследования, знать показатель артериального давления и уровень холестерина в крови, — говорит Гиляревский.
Впрочем, риски есть и у людей младшего возраста. По наблюдениям врачей, некоторые болезни сердечно-сосудистой системы сегодня стремительно «молодеют». Одна из них — инфаркт миокарда.
— Нарушение липидного обмена и гипертония становятся всё более распространены среди пациентов всех возрастов, — объясняет Игорь Сергиенко. — Причина — нездоровый образ жизни. Сюда можно отнести и гиподинамию (низкую физическую активность), и неправильное питание с употреблением большого количества углеводов, и постоянный стресс.
Кроме того, добавляет он, иногда у пациентов бывают наследственные нарушения липидного обмена — так называемая семейная гиперхолестеринемия. Она может привести к развитию инфаркта миокарда в очень раннем возрасте, в редких случаях даже в подростковом.
Самое опасное в случае сердечно-сосудистых заболеваний — то, что у них может не быть симптомов. Очень часто первым становится инфаркт или даже смерть. То есть бывает так, что человек уже умер, и во время вскрытия выясняется, что у него было ССЗ, говорит Игорь Сергиенко.
У липидологов есть такое выражение «холестерин не болит». Так вот, лучше бы он болел, чтобы можно было диагностировать заболевания.
По его словам, в целом о проблемах с сердцем и сосудами может говорить боль за грудиной и/или одышка при физической нагрузке или из-за стресса. Также нужно обращать внимание на такие косвенные симптомы, как нарушение ритма сердца и повышенная утомляемость без видимых причин.
— Если человек наблюдает у себя такие симптомы, нужно обратиться к врачу, узнать, всё ли в порядке. Конечно, легче предотвратить пожар, чем тушить полыхающее здание, — говорит кардиолог.
По его словам, сегодня хронические ССЗ есть у большинства взрослого населения страны — но многие просто не знают о своем диагнозе, потому что у них нет никаких жалоб. Именно поэтому важно проходить периодические обследования, чтобы получать рекомендации врача и следовать им.
— К хроническим заболеваниям относится стабильная ишемическая болезнь сердца, например, с поражением сонных артерий, кровоснабжающих мозг, и наличием в них бляшек, которые суживают просвет в сосуде и могут никак не проявляться. Но внезапно может произойти надрыв бляшки, и у человека случится инсульт, — объясняет Сергиенко.
К распространенным заболеваниям относится и хроническая сердечная недостаточность (ХСН) — неспособность сердца в полной степени выполнять роль насоса. Сердечная недостаточность — это осложнение какого-либо сердечного-сосудистого заболевания: острого или хронического.
По словам Игоря Сергиенко, у ХСН может быть несколько причин: перенесенный инфаркт, кардиомиопатия, сахарный диабет и ожирение, порок сердца и нарушения ритма сердца. Как правило, пациенты, у которых есть сердечная недостаточность, страдают гипертонией.
Самый простой пример — человек перенес инфаркт миокарда. Часть клеток его сердца погибла и не может сокращаться, соответственно, выброс крови из сердца будет недостаточным — это и называется сердечная недостаточность. Бывает много и других вариантов, но это наиболее понятный.
В этом есть свой медицинский парадокс: чем лучше врачи спасают пациентов с инфарктом миокарда, в том числе с тяжелым, тем больше будет пациентов с сердечной недостаточностью. Поэтому в России происходит рост пациентов с ХСН за счет того, что кардиология переходит на новый уровень и спасает много пациентов.
ХСН опасна двумя осложнениями — тромбоэмболией и желудочковыми нарушениями ритма сердца. Также есть другие опасные ситуации: например, нарушение функции почек или декомпенсация сахарного диабета. ХСН снижает качество жизни пациентов и увеличивает риск неблагоприятного исхода. Впрочем, сегодня это состояние (если человек обследовался, и ему поставлен диагноз) можно контролировать с помощью лекарственной терапии.
Сегодня в России действует программа льготного лекарственного обеспечения пациентов с ССЗ. Человек, который перенес инфаркт, инсульт или хирургическое вмешательство, имеет право на льготное лекарственное обеспечение без каких-либо оговорок, говорит Игорь Сергиенко.
— То есть пациент не должен являться инвалидом — он имеет право получать препараты бесплатно в течение первых двух лет после перенесенного острого события, — поясняет кардиолог.
Для того чтобы получить бесплатные льготные препараты, пациенту нужно прийти в поликлинику — желательно с выпиской из стационара, где пациент наблюдался по поводу инфаркта и инсульта. Там при необходимости врач направит пациента на дополнительное обследование или сразу выдаст рецепт на бесплатный лекарственный препарат.
Льготный перечень включает все препараты, которые необходимы для предупреждения повторного сердечно-сосудистого события. Пациент может принимать их даже пожизненно по назначению врача.
Однако здесь врачи сталкиваются с серьезной проблемой — среди пациентов наблюдается низкая приверженность терапии. Сразу после острого сердечно-сосудистого события, например инфаркта, человек как правило напуган и выполняет все предписания врача. Но со временем самочувствие пациента улучшается, он перестает замечать эффект от некоторых препаратов и считает, что раз нет эффекта — можно и не принимать лекарства.
— Пациенты регулярно принимают препараты первый месяц, даже первый год, а потом показатели снижаются. Есть статистика, которая говорит, что половина пациентов с инфарктом миокарда по прошествии года меняют что-то в своей терапии. Но здесь повторяется история с «холестерином, который не болит»: самостоятельная отмена препаратов может привести к повторным острым событиям или даже к смерти, — заключает врач.
Для того чтобы убедиться, что у человека нет сердечно-сосудистых заболеваний, Игорь Сергиенко рекомендует сделать анализ крови с липидным спектром и определением уровня глюкозы. Также важно знать свое артериальное давление.
— Пациентам после 40 лет рекомендуется проходить ультразвуковое исследование сонных артерий, чтобы проверить наличие или отсутствие атеросклеротических бляшек. Этого достаточно для того, чтобы быть спокойным, — говорит врач.
Пациентам, которые страдают ССЗ, собеседник «Известий» рекомендует регулярно наблюдаться у врача: посещать кардиолога нужно минимум раз в год. Кроме того, важно принимать все назначенные препараты, не отменять их самостоятельно и не «назначать» лекарства себе самому. Из-за всех этих ошибок возрастает риск ухудшения ситуации и даже смерти.
В свою очередь, Сергей Гиляревский рекомендует людям старше 40 лет каждый год проверять уровень холестерина, который напрямую влияет на риск инфаркта.
— Повышенный уровень холестерина может привести к инфаркту или к болезни периферических артерий, то есть к атеросклерозу. Поэтому важно проверять этот показатель, чтобы вместе с врачом решить, не пора ли начать прием статинов. Если человек с повышенным уровнем вовремя станет принимать такие препараты, примерно через год прогноз его заболевания меняется в лучшую сторону. Принимать статины в течение нескольких месяцев не имеет смысла, это должен быть очень продолжительный период, — заключает Гиляревский.