13:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые воспроизвели самый страшный в мире звук
Его издавал ацтекский свисток смерти.
Что-то среднее между жутким порывом свистящего ветра и «криком тысячи жертв». Так можно описать самый страшный звук в мире, который воссоздали ученые, — шум ацтекского свистка смерти. Об это сообщает Daily Mail.
Звук воспроизвели благодаря 3D-модели, созданной на основе дизайна оригинала в форме черепа, который обнаружили в Мексике в руке у скелета в 1990-е годы. Сначала археологи не придали никакого значения вещи и решили, что это игрушка. Только через 15 лет кто-то из ученых подул в отверстие, тем самым напугав шумом окружающих.
Видео черепа-свистка появилось на образовательном YouTube-канале, посвященном проведению научных экспериментов. Ведущий в ролике сказал: «Хотите верьте, хотите нет, но это не человеческий крик. Звук, который издает предсмертный свисток, вселяет страх в ваше сердце».
Точное назначение свистка-черепа неизвестно. Существует несколько теорий. Так, некоторые эксперты считают, что ацтеки верили, будто бы такой шум может перейти в загробный мир, помогая принесенным в жертву людям путешествовать там. Другие полагают, что мужчина, в руках скелета которого был найден предмет, использовал его в качестве средства защиты, веря, что звук способен отпугнуть злых духов. Еще одна гипотеза — воины использовали вещь в начале боя, чтобы напугать врагов.
Но откуда появляется такой шум? Как только кто-то дует в свисток, воздух разделяется на две части, создавая колеблющиеся звуковые волны, циркулирующие вокруг большой камеры, прежде чем выйти из второго отверстия. Иногда внутри присутствует небольшой шарик из пробки, который подпрыгивает и еще больше искажает звук.
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Анна Морозова