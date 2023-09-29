14:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
Вандал уничтожил «дерево Робин Гуда» в Великобритании
Полиция уже задержала злоумышленника.
Как передает France 24, 16-летний подросток был арестован за сруб объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО на северо-востоке Англии. Он был известен как «дерево Робин Гуда».
Оно было найдено упавшим после ночного шторма. Сначала все подумали, что дерево пострадало из-за непогоды, но позже были обнаружены следы спила бензопилой.
Полиция Нортумбрии, которая расследует инцидент, сообщила, что виновный в этом подросток был арестован по подозрению в причинении преступного ущерба. Дерево, расположенное в лощине Сикамор-Гэп, простояло более 200 лет в Национальном парке Нортумберленд.
Это дерево было самым фотографируемым в стране после того, как появилось на кадрах в фильме Кевина Костнера «Робин Гуд: Принц воров» в 1991 году. «Это всемирно известная достопримечательность, и сегодняшние события вызвали значительный шок, печаль и гнев среди местного населения и за его пределами», — сказали в местной полиции.
Недавно ученые решили клонировать «березу-мутанта» из Якутии. Крона у дерева настолько густая, что из-за этого у березы не видно ствола.
Олеся Маевская