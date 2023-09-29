Главное
Спецоперация на Украине
14:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

Вандал уничтожил «дерево Робин Гуда» в Великобритании

Полиция уже задержала злоумышленника.

6
фотографий
6
фотографий

Как передает France 24, 16-летний подросток был арестован за сруб объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО на северо-востоке Англии. Он был известен как «дерево Робин Гуда».

Оно было найдено упавшим после ночного шторма. Сначала все подумали, что дерево пострадало из-за непогоды, но позже были обнаружены следы спила бензопилой.

Полиция Нортумбрии, которая расследует инцидент, сообщила, что виновный в этом подросток был арестован по подозрению в причинении преступного ущерба. Дерево, расположенное в лощине Сикамор-Гэп, простояло более 200 лет в Национальном парке Нортумберленд.

Это дерево было самым фотографируемым в стране после того, как появилось на кадрах в фильме Кевина Костнера «Робин Гуд: Принц воров» в 1991 году. «Это всемирно известная достопримечательность, и сегодняшние события вызвали значительный шок, печаль и гнев среди местного населения и за его пределами», — сказали в местной полиции.

Недавно ученые решили клонировать «березу-мутанта» из Якутии. Крона у дерева настолько густая, что из-за этого у березы не видно ствола.

Олеся Маевская

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
флора и фаунакино