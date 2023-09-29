18:49 (мск), источник: Новости Mail.ru
Австралиец инсценировал собственное похищение, чтобы скрыть измену
Из-за этого мужчине грозило тюремное заключение.
Как пишет OddityCentral, 35-летний австралиец Пол Иера едва не попал в тюрьму из-за собственной неверности. Он заставил свою девушку поверить, что его похитили, чтобы провести канун Нового года со своей любовницей.
31 декабря прошлого года житель Вуллонгонга позвонил своей девушке и сообщил, что встречается со своим «финансистом». В какой-то момент, чтобы выиграть время, он снова написал ей, на этот раз притворившись похитителем, который пообещал доставить его в целости и сохранности на следующий день.
Единственное, на что Пол и его любовница не рассчитывали, — это паника его пассии после прочтения сообщения. Опасаясь за его жизнь, девушка немедленно уведомила полицию о похищении.
Таким образом, пока Иера и его любовница проводили время вместе, полицейские округа Лейк-Иллаварра тратили на его поиски драгоценное время (200 часов), что эквивалентно более чем 25 тысяч австралийских долларов (1,5 миллиона рублей) денег налогоплательщиков. Утром 1 января сотрудники правопорядка обнаружили парочку.
Он пытался сказать полицейским, что его действительно похитили какие-то люди с Ближнего Востока, которые в конце концов отпустили его. Однако в рассказе Пола были некоторые нестыковки, и 12 дней спустя он был арестован и обвинен в выдвижении ложного обвинения с намерением подвергнуть другое лицо расследованию.
Иере грозило до 7 лет тюремного заключения за обман, но благодаря чистосердечному признанию в зале суда обвиняемый был приговорен к выплате 16 218,11 австралийских долларов (1 миллион рублей) правительству Нового Южного Уэльса в качестве компенсации за работу полиции. Его также приговорили к 350 часам общественных работ.
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Олеся Маевская