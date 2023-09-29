18:37 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: фанаты альтернативной медицины более рискованны
И сильнее подвержены рекламе.
По данным нового исследования сотрудников Университета Британской Колумбии и Юридического института здравоохранения Университета Альберты, опубликованного в журнале PLOS One, более 40% канадцев воспользовались хотя бы одним альтернативным способом лечения за последние 12 месяцев. Ученые изучили эти методы и обнаружили, что недоверчивые к научной медицине пациенты более состоятельны, любят новизну и рискуют.
Междисциплинарное исследование включает результаты опроса 1492 канадцев в возрасте от 16 лет и старше и является первым, в котором изучается альтернативная медицина. Чаще всего люди пользовались услугами хиропрактика, использовали в пищу разнообразные травы и биодобавки (68% и 55% опрошенных соответственно). Каждый 10-й доброволец опроса участвовал в инвазивных или непроверенных процедурах повышенного риска, таких как инъекции потенциально вредных веществ.
Также исследователи выяснили, что люди, которые пользовались альтернативными методами лечения, более восприимчивы к социальному давлению и рекламе, больше стремятся к новизне и имеют более высокую терпимость к риску в целом. Влияют и социально-экономические факторы, включая пол, возраст и благосостояние:
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Олеся Маевская