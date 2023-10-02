16:32 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Столица убийц»: кто превратил в нее Оксфорд
Из-за студентов этот город опережал Лондон по уровню убийств в 4−5 раз.
Оксфорд считается самым важным городом средневековой Англии, поскольку уже к 1096 году там появился Оксфордский университет — престижное учебное заведение, являющееся одним из старейших в мире и первым англоязычным на Британских островах. Однако вуз славится не только наукой, но и криминалом.
Как показало исследование криминологов из Кембриджа, именно студенты престижного вуза превратили Оксфорд в «столицу убийц» Англии того периода. Известно, что к началу XIV века там было семь тысяч жителей, 1500 из которых, вероятно, учащиеся.
Команда исследователей составила «Карту средневековых убийств» — цифровой ресурс, отображающий уровень преступности в Лондоне, Йорке и Оксфорде в в
Оказалось, что средневековый Оксфорд по уровню убийств обогнал Лондон и Йорк в четыре-пять раз, а если сравнивать с другими британскими городами XXI века, то в 50 раз. Большинство преступлений происходило на бытовой почве, из-за ссор на улицах и в тавернах. Поводом мог стать спор из-за женщины, уязвленная честь или даже мочеиспускание в общественном месте. Кроме того, многие студенты вступали в региональные братства, что часто становилось источником конфликтных ситуаций.
Исследователи выяснили, что самыми частыми видами оружия, используемые преступниками, были меч, длинный или короткий нож, секира, лук и стрелы. Помимо этих предметов часто в ход шли и собственные руки, а также инструменты. Помимо убийств коронеры также отмечали несчастные случаи, болезни, происшествия в церкви и тюрьмах.
В некоторых случаях жертвами становились случайные прохожие и даже представители власти, сами студенты также погибали от рук своих сокурсников.
Эксперты отмечают, что студентами Оксфорда были мужчинами, обычно в возрасте от 14 лет до 21 года. Предполагается, что убийства происходили из-за того, что учащиеся были освобождены от жесткого контроля со стороны семьи или гильдии. Они оказались брошенными в среду, полную оружием, доступом к спиртным напиткам и секс-услугам.
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Анна Морозова