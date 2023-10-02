14:16 (мск), источник: Новости Mail.ru
Обнаружены древнейшие изделия охотников-собирателей из Европы
Они были созданы более 60 веков назад.
Группа ученых под руководством исследователей из Университета Алькала и Автономного университета Барселоны (Испания) обнаружила и проанализировала первые прямые свидетельства плетения корзин среди обществ охотников-собирателей и первых земледельцев в Южной Европе — поселения в 9,5 тысячи человек, живших 6200 лет назад. Они обитали в Куэва-де-лос-Мурсьелагос — системе пещер в Альбуньоле.
Это место является одним из самых символичных археологических памятников доисторических времен на Пиренейском полуострове благодаря уникальной сохранности найденных там органических материалов. Исследование опубликовано в журнале Science Advances. В работе было проанализировано 76 предметов из дерева, тростника и ковыля, обнаруженных во время горнодобывающих работ XIX века в пещере Гранады.
Исследователи выяснили, что изделия были созданы примерно 9500−6200 лет назад. Это первое прямое свидетельство плетеных корзин, изготовленных мезолитическими обществами охотников-собирателей на юге Европы. Как объясняет сотрудник Университета Алькала Франсиско Мартинес Севилья, «новая датировка корзин из ковыля в Альбуньоле открывает окно возможностей для понимания последних обществ охотников-собирателей раннего голоцена (начала текущего межледникового периода)».
Недавно ученые разрушили стереотип об «охотниках» и «собирательницах». Женщины чаще и виртуознее добывают пропитание.
Олеся Маевская