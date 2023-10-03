Какие места россияне считают самыми красивыми

Редакция Новости Mail.ru (проект VK) решила узнать у своих читателей, какие, по их мнению, самые красивые рукотворные и природные достопримечательности России.
По результатам исследования, Байкал считают самым красивым природным местом России 43% опрошенных. Это озеро является одним из древнейших и входит в десятку самых больших озер в мире. На втором месте Алтайские горы — одни из древнейших на планете. Считается, что название произошло от монгольского слова «алтан», что в переводе означает «золотой». Это место является самым красивым для 35% респондентов.
Больше половины опрошенных (64%) хотели бы посетить Долину гейзеров в Камчатском крае, при этом 63% респондентов мечтают съездить на озеро Байкал в Иркутскую область. Если говорить о достопримечательностях, созданных человеком, 47% людей хотят побывать в Кижах Карелии, а 35% — в Гамсутле в Дагестане.
Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail.ru 27—28 сентября. В опросе приняли участие более 10 тысяч человек из 50 регионов России. 52% респондентов составили женщины, 48% — мужчины.