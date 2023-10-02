16:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
На сон грядущий: несколько фактов о бессоннице
Почему женщины чаще страдают расстройствами сна и причем тут память.
По меньшей мере треть взрослых не получают рекомендованного количества сна (от 7 до 9 часов). Его недостаток пагубно сказывается на организме: повышается риск развития диабета второй степени, депрессии, сердечных заболеваний, ожирения.
Недосыпание может сказаться на памяти, концентрации и обучаемости. Рассказываем несколько интересных фактов о недосыпе.
Оказывается, женщины более склонны к расстройствам сна, включая ночные кошмары, чем мужчины. Есть несколько причин.
Во-первых, недостаток сна может быть связан с менструацией, так как в данный период снижается уровень полового гормона прогестерона, который помогает регулировать сон.
Во-вторых, женщины более склонны к заботе о детях и других членах семьи, что тоже затрудняет получение необходимого количества сна.
В то время, когда организм отдыхает, мозг продолжает работать. Он отвечает за консолидацию памяти — процесс сортировки, при котором воспроизводится и сохраняется вся информация, полученная за день, для дальнейшего использования.
Консолидация может занять большую часть ночи, поэтому, если мы просыпаемся раньше окончания процесса или не получаем сна вовсе, знания оказываются не до конца перенесенными, поэтому информацию становится труднее вспомнить.
Сон также способствует и забыванию, что также важно для правильной работы памяти.
Достаточный сон сдерживает аденозин — химическое вещество, вызывающее сонливость. Он накапливается в организме во время бодрствования, поэтому чем дольше человек не спит, тем больше усталости он чувствует.
Сон снимает нагрузку на аденозин, тем самым делая нас более сосредоточенными, внимательными и способными лучше концентрироваться и выполнять большинство когнитивных задач. Конечно, можно подавить вещество, используя такие стимуляторы, как кофеин, однако на следующий день можно почувствовать себя более вялым, чем в предыдущий.
Попытки отсрочить сон еще больше изматывают организм. Когда мы устаем, наше внимание ослабевает, тем самым зачастую делая попытки запомнить информацию тщетными.
Ранее стало известно, что короткий дневной сон в разы повышает энергичность.
Анна Морозова