18:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости недели
Самое интересное и важное за неделю: дайджест Новостей Mail.ru.
Жителям Украины разрешили въезжать в Россию без виз
Жители Украины смогут въезжать в Россию и выезжать из страны на основании внутреннего паспорта, в том числе истекшего.
Путин подписал указ об осеннем призыве
Будут призваны 130 тысяч человек.
Глава Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования республики
Непризнанная республика прекратит существование до 1 января 2024 года.
Трюдо принес извинения за чествование нациста в парламенте Канады
По его словам, это было надругательством над памятью жертв Холокоста и других пострадавших от нацизма во время Второй мировой войны.
Молдавия предложила «Газпрому» простить ей долги за газ
Согласно документу, российская компания должна списать все задолженности молдавского оператора, включая $275 млн перед «Факторинг Финанс» и $433 млн перед самим «Газпромом».
Криптовалютная биржа Binance уходит из России
Процесс отключения займет до одного года.
Умер сыгравший профессора Дамблдора актер Майкл Гэмбон
Майкл Гэмбон, известный по роли Альбуса Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере, скончался в возрасте 82 лет.