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05:18 (мск), источник: ТАСС

Синоптики ожидают рекордной температуры в Москве

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, воздух в Москве будет прогреваться до плюс 23 градусов.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +19° 3 м/с 83% 761 мм рт. ст. +21°
Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Воздух в Москве будет прогреваться до плюс 23 градусов в субботу. Это близко к рекорду для этого дня, установленному в 1899 году, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ранее метеоролог рассказал, что температуре в пятницу не хватило всего лишь 0,1 градуса, чтобы установить новый рекорд по теплу. Рекорд остался принадлежать 1900 году, когда воздух погрелся до плюс 23,3 градуса.

«В субботу температура тоже приблизится к самым высоким показателям для этого дня. Они были зарегистрированы в 1899 году — 23,3 градуса», — рассказал он.

По данным Гидрометцентра, в субботу ожидается до плюс 23 градусов.

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