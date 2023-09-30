Сербский режиссер Кустурица планирует посетить новые регионы России

«Буду», — ответил Кустурица на вопрос журналиста о том, планирует ли он посещать новые регионы России.
Ранее сербский режиссер заявил, что «отменить» российскую культуру невозможно из-за ее масштаба, глубины и достижений.
Тридцатого сентября отмечается годовщина воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией. Референдумы о вхождении этих регионов в состав РФ прошли 23—27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с главами четырех регионов о принятии этих субъектов в состав России.