В России повысился штраф за неявку по повестке в военкомат

Закон о штрафах до 30 тысяч рублей за неявку в военкомат по повестке и до 400 тысяч рублей за непредставление юрлицами списков для постановки граждан на воинский учет был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 31 июля 2023 года.
Таким образом штраф за неявку в военный комиссариат без уважительной причины с сегодняшнего дня вырастает в 10 раз. Ранее не пришедшим по повестке грозил штраф размером максимум 3 тысячи рублей.
За многократную неявку по повестке или доказанное намерение не служить в армии в отношении призывника могут открыть уголовное дело. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет.
Кроме того, вступивший в силу закон предусматривает штрафы за непредставление в военкомат списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, а также за неоповещение граждан о вызове по повестке для должностных лиц — от 40 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 350 до 400 тысяч рублей.
С трех до 25 тысяч рублей также выросли штрафы за уклонение от медицинского обследования. До пяти тысяч рублей нужно будет заплатить за умышленные порчу или утрату документов воинского учета.
Несообщение в военкомат или в орган, осуществляющий первичный воинский учет, гражданином, подлежащим призыву на военную службу, о выезде в период проведения призыва на срок более трех месяцев с места жительства или места пребывания, в том числе не подтвержденных регистрацией по месту жительства, с сегодняшнего дня наказывается штрафом от 10 до 20 тысяч рублей.