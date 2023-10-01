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00:36 (мск), источник: © РИА Новости

В России повысился штраф за неявку по повестке в военкомат

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Штраф за неявку по повестке в военкомат без уважительной причины повышается в России с воскресенья, 1 октября, до 30 тысяч рублей, данная мера совпадает с началом осенней призывной компании.

Источник: © РИА Новости

Закон о штрафах до 30 тысяч рублей за неявку в военкомат по повестке и до 400 тысяч рублей за непредставление юрлицами списков для постановки граждан на воинский учет был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 31 июля 2023 года.

Таким образом штраф за неявку в военный комиссариат без уважительной причины с сегодняшнего дня вырастает в 10 раз. Ранее не пришедшим по повестке грозил штраф размером максимум 3 тысячи рублей.

За многократную неявку по повестке или доказанное намерение не служить в армии в отношении призывника могут открыть уголовное дело. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет.

Кроме того, вступивший в силу закон предусматривает штрафы за непредставление в военкомат списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, а также за неоповещение граждан о вызове по повестке для должностных лиц — от 40 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 350 до 400 тысяч рублей.

С трех до 25 тысяч рублей также выросли штрафы за уклонение от медицинского обследования. До пяти тысяч рублей нужно будет заплатить за умышленные порчу или утрату документов воинского учета.

Несообщение в военкомат или в орган, осуществляющий первичный воинский учет, гражданином, подлежащим призыву на военную службу, о выезде в период проведения призыва на срок более трех месяцев с места жительства или места пребывания, в том числе не подтвержденных регистрацией по месту жительства, с сегодняшнего дня наказывается штрафом от 10 до 20 тысяч рублей.

Справка
Единый реестр воинского учета и электронные повестки: что нужно знатьПланируется, что цифровые базы позволят направлять повестки только тем, кто может и должен служить — и не беспокоить тех, кто не подлежит призыву. До конца года единый реестр воинского учета заработает в одном-двух регионах России, а по всей стране он будет введен не раньше 2025-го, оценивают в Минцифры
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