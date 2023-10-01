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01:06 (мск), источник: © РИА Новости

Двухфакторная аутентификация на «Госуслугах» стала обязательной

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Пользователи «Госуслуг» теперь могут зайти на портал, только если подключили двухфакторную аутентификацию, с 1 октября в силу вступили соответствующие изменения в постановление правительства РФ об Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Источник: © РИА Новости

При двухфакторной аутентификации у пользователя при входе запрашивается не только пароль, но и дополнительное подтверждение. Его можно получить через одноразовый смс-код, по биометрическим данным или через актуальный код в приложении ТОРТ. Последний способ предполагает установку специального приложения для работы с одноразовыми кодами, оно доступно для операционных систем Android, iOS или Harmony OS.

Второй фактор обязателен для входа на веб-версию «Госуслуг» и в заново установленные мобильные приложения. Пользователи не смогут зайти на портал без дополнительной защиты — тем, кто не подключил двухфакторную аутентификацию до 1 октября, при входе нужно будет выбрать один из способов подтверждения.

Программа обязательного использования второго фактора защиты при входе на «Госуслуги» стартовала 1 марта 2023 года. Двухфакторная аутентификация усилит защиту от взлома тех пользователей, которые создают слабые пароли.

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