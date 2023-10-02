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13:34 (мск), источник: BFM.ru

Париж просит помощи правительства, чтобы остановить нашествие клопов

Франция уже давно страдает от этих паразитов. Их все чаще и чаще обнаруживают в общественных местах. Но теперь, в преддверии Олимпиады, борьба с ними выходит на правительственный уровень.

Источник: Reuters

Во Франции развернули кампанию по борьбе с клопами в рамках подготовки к Олимпиаде. Французские СМИ сообщают, что клопы есть на общественном транспорте, в поездах метро, автобусах на вокзалах и аэропортах.

В последнее время в Париже на зданиях появились стикеры с изображениями постельных клопов в самых разных местах: от жилых помещений до кинотеатров. Это означает, что обнаружены вредители и их планируется травить.

Заммэра Парижа Эммануэль Грегуар в письме премьер-министру Франции Элизабет Борн заявил, что «государству необходимо срочно разработать план действий против клопов, поскольку уже в следующем году Париж принимает Олимпиаду».

В министерстве транспорта заверили, что принимают меры. Но проблема остается и обсуждается уже на самом верху, рассказала Business FM гид во Франции и жительница Парижа Людмила Гурдэн:

 — Да, это правда, даже будет заседание Национальной ассамблеи, которое будет посвящено именно этой теме. Потому что сейчас уже даже на отдельных линиях метро клопы появились, например 8-я линия метро — это одна из самых центральных, водители заявляют, что мы не знаем, что делать. Это не новое совсем явление, но тем не менее французы, чтобы оправдать то, что SNCF — «Национальное сообщество французских железных дорог» — работает плохо и чистит плохо метро, говорят, что, значит, был в XX веке какой-то порошок против клопов, который уничтожал это все, потом этот порошок запретили, потому что «зеленая партия» говорит, что это вредно для общественных мест и так далее. Но так как Париж будет центром Олимпиады в следующем году, то как раз эта тема очень сильно теперь беспокоит.

 — А что вообще стало причиной такого нашествия клопов?

 — Причина — это просто грязь, плохая чистка. У французов другие понятия о гигиене, они банально плохо чистят. Службы чистки общественных мест и метро, вагонов работают плохо. Железная дорога сказала, что ничего подобного, что это не так трагично, что мы постараемся что-то сделать, но как всегда, то есть они заверяют со своей стороны, что это раздуто, но на самом деле уже участились обращения в поликлиники граждан, которые побывали в общественном транспорте, они потом принесли домой, и там в постели их клопы начинают кусать. Мы тоже вчера в нашем туристическом мире с гидами немножко смеялись над этим, хотя это, конечно, не смешно. То есть ездить в метро становится небезопасно. Либо нужно стоять, и то не понятно, поможет ли это. Очень много, конечно, бездомных, нелегальных мигрантов, они пытаются тоже свалить на это.

Три года назад во Франции запустили кампанию по борьбе с клопами — была открыта горячая линия и специальный сайт для информирования граждан. Но устранить проблему не удалось.

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