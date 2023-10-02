12:45 (мск), источник: Аргументы и факты
Суточные капают. Россияне стали чаще ездить в командировки
Поездки по делам в какие города и страны заменили европейские бизнес-вояжи.
Количество деловых поездок в 2023 году выросло на 16%, по данным Союза Агентств делового туризма. Куда, зачем отправляют в командировки россиян, чем это выгодно — aif.ru рассказали эксперты.
Российский бизнес в 2023 году столкнулся с доселе неизвестными экономическими реалиями, считает экономист Николай Кульбака. «Ушли зарубежные компании, возникла необходимость в российских поставщиках, которые непонятно что могут выпускать, и качество их никому не известно. Естественно, в этих условиях фирмы вынуждены тратить больше средств на командировки. Причем это касается как внутрироссийских поездок, так и зарубежных», — рассказывает эксперт.
Вице-президент АТОР, генеральный директор «Академ-Онлайн» Александр Курносов рассказывает, что по сравнению с 2019 годом индустрия выросла на 20−25%: сегодня объем рынка делового туризма можно оценить в 810 млрд рублей. «Прежде всего, это объясняется ростом цен на авиа- (на 48% только за последний год) и на железнодорожные билеты», — объясняет эксперт.
Российские представители отправляются в те страны, которые готовы еще торговать с Россией, считает экономист Кульбака. «Это Китай и Иран, Турция и Индия. Не стоит забывать и про соседей, таких как Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Киргизия и другие бывшие советские республики. Там образуются филиалы российских компаний, туда иногда выводятся производства из России, или их используют как посреднические хабы. Так что работы много, и командировок требуется тоже много», — поясняет специалист.
В 2023 году выросло число как международных командировок, так и деловых поездок по стране, отмечает исполнительный директор Ассоциации «Альянс Туристических Агентств» Наталия Осипова. «Среди самых популярных направлений для командировок в России — Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Сочи. За рубежом бизнес-туристы чаще всего отправляются в Турцию, Сербию, Казахстан, Китай и Узбекистан», — рассказывает эксперт.
Основным видом транспорта всегда была авиация, но сегодня происходит некоторое смещение в пользу железнодорожных поездок, рассказывает Курносов. «Особенно это заметно на направлении Москва-Санкт-Петербург, что связано с наличием эффективного замещения в виде высокоскоростных ж/д линий, а также в связи с закрытием ряда аэропортов на юге РФ», — говорит эксперт.
«Что касается транспорта, то тут все обычно. В соседние города можно и на автомобиле съездить, за границу только самолет, впрочем, как и в регионы Сибири. Иногда можно и на поезде, если в пределах 8−10 часов», — дополняет экономист Кульбака.
Средняя стоимость авиабилетов по России выросла в 2023 году на 5% по сравнению с прошлым годом и составила 15 021 рубль. При этом Наталия Осипова отметила сокращение доли бизнес-класса до 3% (4% в 2022, 10% в 2019). «На зарубежных направлениях рост стоимости авиабилетов составил 15% к 2022 году и 50% к 2019 году, а билет в среднем обходится деловым путешественникам в 47 099 ₽ Доля бизнес-класса на международных маршрутах сократилась до 8% (12% в 2022, 24% в 2019). Количество ночей, забронированных деловыми путешественниками в отелях на территории России за 8 месяцев 2023 года, впервые превысило показатели 2019 года (+13% к 2019, +17% к 2022). Средняя стоимость ночи проживания составила 5 415 рублей (+6% к 2022, +11% к 2019)», — делится цифрами эксперт.
Эксперты призывают не путать так называемые «командировочные» (суточные), которые выдаются сотруднику компании, и бюджет командировок. Суточные возмещаются работнику (п. 11 Постановления Правительства РФ от 13.10.2008 № 749, далее — Положение 749):
В отличие от суточных, бюджет командировок разный и состоит из расходов на проживание, билеты до места командировки и проч. Команировочный бюджет не регулируется законодательно, а зависит от внутренней политики компании. Расходы на командировку зависят от удаленности городов (например, добраться из Москвы в Смоленск дешевле, чем из Москвы во Владивосток), от уровня гостиницы для проживания сотрудника, от уровня размещения в самой гостинице (номер «Люкс» или «Стандарт»). Бюджеты на командировки за границу формируются аналогичным образом, но стоимость перелетов и проживания там обычно выше.
Рынок делового туризма напрямую зависит от темпов развития экономики страны, считают специалисты. «Если экономика будет развиваться, то число бизнес-поездок будет увеличиваться. Если экономика в 2024 году начнет снижаться, то и компании будут сокращать расходы на командировки», — объясняет Александр Курносов.
Тем не менее, по мнению экспертов, 2023 год выявил новые тренды в сфере деловых поездок. «Это и увеличение командировок “одним днем”, без размещения в гостиницах. Это и рост размещений в гостиницах 3 звезды (связано как со стремлением компаний экономить бюджеты, так и в связи с ростом качества таких гостиниц). И, наконец, это смещение зарубежных бизнес-поездок с европейского направления на азиатские (Ближний Восток, Средняя Азия
Главный тренд делового туризма — это новые направления, которые до этого не считались перспективными, соглашается с ним экономист Кульбака. «Они и сейчас не слишком интересны, но, если лучшие направления теперь закрыты, бизнесу приходится довольствоваться менее эффективными, более сложными и дорогими маршрутами в Центральную и Восточную Азию», — поясняет эксперт.