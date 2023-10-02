«К премии есть и вопросы, и претензии». Начинается Нобелевская неделя

На этой неделе в Стокгольме и Осло будут объявлять имена лауреатов Нобелевской премии 2023 года. В понедельник назовут лауреатов по физиологии и медицине, во вторник — по физике, а в среду — по химии. В четверг станет известен победитель в номинации «литература», в пятницу — обладатель премии мира. В следующий понедельник объявят лауреатов премии по экономике, которая носит имя Альфреда Нобеля, но не была упомянута в его завещании.
Размер премии в этом году составит 11 миллионов шведских крон — это около 1 миллиона долларов США.
Список претендентов традиционно держится в секрете. По регламенту Нобелевский комитет загодя рассылает по всему миру анкеты приблизительно 3 тысячам авторитетных учёных, работающих в соответствующей области исследований. Те указывают имена коллег, которых считают достойными премии.
Собрав анкеты, комитет номинирует около 300 возможных лауреатов. Их имена публично не объявляются, о факте выдвижения никому не сообщают. Вся информация о выдвижении на Нобелевскую премию держится в секрете на протяжении 50 лет.
Тем не менее никто не мешает участникам анкетирования самим обнародовать имена тех учёных, которых они рекомендуют Нобелевскому комитету для награждения. Известно, что среди претендентов каждый год фигурируют российские физики, но их будто не замечают. Последним лауреатом от нашей страны в научной номинации был академик Виталий Гинзбург, отмеченный 20 лет назад (2003 год, награждён «за пионерские работы по теории сверхпроводников и сверхтекучих жидкостей»), а получившие в 2010 году премию по физике Андрей Гейм и Константин Новосёлов уже «не наши»: оба учёных на момент награждения давно жили и работали в Западной Европе.
Зато нетрудно заметить, что среди нобелевских лауреатов последних десятилетий больше всего учёных с гражданством США. Этот крен можно объяснить тем, что Америка в послевоенное время активно переманивала к себе лучшие умы со всего мира. А также тем, что уже получившие Нобелевскую премию американские исследователи, участвуя в анкетировании, номинируют своих соотечественников. Это естественно: они их знают лучше других и чаще с ними общаются.
В ненаучных номинациях («литература» и «мир») Нобелевская премия становится всё более политизированной, что давно уже всем очевидно, а вот что касается достижений в области естественных наук, тут упрекнуть шведских академиков (они в конце концов выбирают лауреатов) сложнее. Дело в том, что в мире каждый год делается очень много хороших научных работ, так что промахнуться трудно. Откровенных ошибок Нобелевский комитет не допускает.
С другой стороны, когда есть выбор между учёными разных стран, всегда можно выбрать того, чья страна вам ближе по политическим или каким-то иным соображениям. А на упрёк в предвзятости пожать плечами: что, разве он недостоин?
«Премия будет терять авторитет»
О том, стоит ли нашим учёным в этом году рассчитывать на присуждение Нобелевской премии, aif.ru спросил у химика-кристаллографа, профессора Сколтеха Артёма Оганова, которого самого часто называют претендентом на эту награду:
— Сейчас Нобелевскую премию вряд ли будут давать российским учёным. Так уж сложилось, что это премия в первую очередь для западных учёных, они её сами себе присуждают. Сейчас наука в Китае гораздо интереснее, чем в любой из европейских стран, но где среди лауреатов китайцы? Много ли их?
К Нобелевской премии есть не только вопросы, но и претензии. Например, премии, которые дают по литературе и за мир, совершенно точно деградировали и политизировались. В научных номинациях пока ещё выбирают очень достойные работы, но я повторю вопрос: почему там нет китайцев? И почему советским и российским учёным давали непропорционально малое количество наград?
Мне кажется, что Нобелевская премия со временем будет терять авторитет, как и многие глобальные институты, созданные и узурпированные Западом (Олимпийское движение, Международный уголовный суд, Всемирная торговая организация, даже ООН), а взамен будут возникать альтернативы. История сейчас движется в этом направлении.
Альтернативы Нобелевской премии появляются. Есть научная премия, учреждённая нашим бывшим соотечественником Юрием Мильнером (он, правда, живёт в США). Есть премия VinFuture Prize, которую создал вьетнамский миллиардер Фам Нхят Выонг со своей женой. Когда-то они начинали с торговли лапшой быстрого приготовления в России и на Украине. А теперь учредили одну из крупнейших в мире ежегодных премий в области науки и технологий. Это действительно премия высокого калибра, её размер в три раза больше, чем у Нобелевской.
В России тоже есть свои научные премии. Я являюсь председателем научного комитета премии «Вызов», созданной в этом году. Цель была как раз такая: раз Запад не хочет отмечать достижения российских учёных, значит, мы будем делать это сами. Максимально справедливо, по-честному.
Выберем лучших учёных, вознаградим их и сделаем так, чтобы их имена стали известны всей стране. Чтобы все понимали: быть учёным-первопроходцем модно и престижно. И учёный-первопроходец не всегда имеет гору медалей и званий — часто самые важные открытия делают молодые. А ещё премия покажет, в какие области науки и технологий имеет смысл инвестировать.
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