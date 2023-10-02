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Главные новости к вечеру 2 октября
17:21 (мск), источник: Аргументы и факты

Из каких металлов делают монеты?

Первоначально монеты чеканили из драгоценных металлов — серебра и золота, а также из меди. С 1961 года в СССР, наряду с бумажными купюрами, стали выпускать монеты из медно-никелевого сплава. В 1991 году в этот сплав еще добавили цинк, а некоторые монеты изготавливали из стали, покрывая латунью либо мельхиором.

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Современные монеты вошли в обиход с 1998 года, когда была проведена денежная реформа. Несколько раз менялся внешний вид и материал, из которого изготовлены металлические деньги.

Из чего изготовлены российские монеты?

Современные обиходные монеты изготавливают из стали, а сверху покрывают особой гальванической пленкой, содержащей мельхиор, латунь или никель. Плакирование — покрытие другим металлом — используют для того, чтобы повысить износостойкость монет, уменьшить коррозию и снизить себестоимость изделий.

Сегодня стальные монеты покрывают:

  • 1 и 5 копеек — мельхиором (ежегодная чеканка монет 1 и 5 копеек завершилась в 2009 году),
  • 10, 50 копеек и 10 рублей — латунью,
  • 1, 2 и 5 рублей — никелем.

Из чего делают памятные монеты?

Небольшая часть памятных монет, выпущенных Банком России, изготавливается из драгоценных металлов: серебра, золота, палладия и платины. Есть и биметаллические монеты: одна часть из золота, другая — из серебра.

Выпуск монет из драгоценных металлов в России начали в 1992 году с серии «Эпоха просвещения. XVIII век». Таких редких металлических денег в нашей стране немного: за 30 лет всего выпущено 1342 штуки, да и то — они распространялись среди коллекционеров и инвесторов.

Большая часть памятных монет, посвященных юбилейным датам и событиям, изготавливаются из медно-никелевых, латунных сплавов и стали с гальваническим покрытием.

Из чего сделаны евроценты?

В Европе монеты маленького номинала — 1, 2 и 5 евроцентов — изготавливают из стали с медным покрытием. 10, 20 и 50 центов состоят из медного сплава.

Металлический 1 евро — это медно-никелевый сплав внутри и никелевая латунь снаружи.

Из чего сделаны американские центы?

5, 10, 25 центов чеканят из медно-никелевого сплава.

Металлический 1 доллар, так называемый «золотой доллар», выпускается в США с 2000 года. Но в составе никакого драгоценного металла нет — он назван так только из-за желтого цвета. Изготавливается из медного сплава, плакированного латунью.

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