Из каких металлов делают монеты?

Современные монеты вошли в обиход с 1998 года, когда была проведена денежная реформа. Несколько раз менялся внешний вид и материал, из которого изготовлены металлические деньги.
Современные обиходные монеты изготавливают из стали, а сверху покрывают особой гальванической пленкой, содержащей мельхиор, латунь или никель. Плакирование — покрытие другим металлом — используют для того, чтобы повысить износостойкость монет, уменьшить коррозию и снизить себестоимость изделий.
Сегодня стальные монеты покрывают:
Небольшая часть памятных монет, выпущенных Банком России, изготавливается из драгоценных металлов: серебра, золота, палладия и платины. Есть и биметаллические монеты: одна часть из золота, другая — из серебра.
Выпуск монет из драгоценных металлов в России начали в 1992 году с серии «Эпоха просвещения. XVIII век». Таких редких металлических денег в нашей стране немного: за 30 лет всего выпущено 1342 штуки, да и то — они распространялись среди коллекционеров и инвесторов.
Большая часть памятных монет, посвященных юбилейным датам и событиям, изготавливаются из медно-никелевых, латунных сплавов и стали с гальваническим покрытием.
В Европе монеты маленького номинала — 1, 2 и 5 евроцентов — изготавливают из стали с медным покрытием. 10, 20 и 50 центов состоят из медного сплава.
Металлический 1 евро — это медно-никелевый сплав внутри и никелевая латунь снаружи.
5, 10, 25 центов чеканят из медно-никелевого сплава.
Металлический 1 доллар, так называемый «золотой доллар», выпускается в США с 2000 года. Но в составе никакого драгоценного металла нет — он назван так только из-за желтого цвета. Изготавливается из медного сплава, плакированного латунью.