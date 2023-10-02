В России разработали электрический снегоход-спасатель

Разборный гусеничный снегоход работает на электрической тяге, на одной подзарядке может пройти около 30 км. Для увеличения пробега специалисты оснастили снегоход удлинителем пробега (range extender). Небольшой и экономичный двигатель внутреннего сгорания будет автоматически запускать генератор, когда заряд батареи упадет ниже 20%. Благодаря удлинителю пробега «Резвый» сможет пройти еще около 70 км.
«Перед нами стояла сложная задача — вместить гибридную установку в малые габариты снегохода, который к тому же разборный. Мы спроектировали дополнительное место для установки электрического привода, подобрав его из тех, что доступны сегодня на рынке. Изготовили из типовых ячеек аккумуляторные электрохимические батареи необходимой мощности и оптимальные по весу и габаритам. На данном этапе мы использовали электрохимический элемент китайского производства, но уже нашли для него российский аналог у производителя из соседнего региона», — рассказал «Газете.Ru» заведующий кафедрой «Энергетические машины и системы управления» института машиностроения ТГУ Денис Павлов.
«Резвый» представляет собой разборную конструкцию, каждый из модулей которого способен поднять один человек. Сборка занимает всего семь минут, а сам снегоход выдерживает вес до 150 кг. К нему также могут крепиться сани, которые также выдерживают 150 кг груза. Это позволит использовать «Резвого» не только для экотуризма, но и во время спасательных операций. Например, при эвакуации пострадавших или доставке грузов в труднодоступные места. Задняя части транспортера оборудована небольшой площадкой, которая может использоваться для перевозки квадрокоптера — помощника для экстренных служб.
«Работа завершена, изготовлен прототип транспортного средства. Он на ходу, его хоть завтра можно ставить на конвейер. В ближайшие пару недель мы намерены подать заявку на патентование полезной модели», — рассказал «Газете.Ru» проректор по научно-инновационной деятельности ТГУ Сергей Петерайтис.
Пробную партию тольяттинского гусеничного гибрида планируется запустить в производство до конца года.