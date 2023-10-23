11:38 (мск)
Достоверность и качество: в Москве доступен правовой сервис для предпринимателей
Оперативный помощник в законодательных инициативах.
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На портале «Малый бизнес Москвы» появился законодательный бизнес-дайджест. Сервис поможет разобраться в государственных инициативах и оперативно узнавать самые свежие обновления в предпринимательской сфере.
Бизнесменам часто бывает затруднительно понять новые указы и рекомендации. Новый дайджест призван помочь не «утонуть» в нововведениях: сразу после публикации на официальных ресурсах документы появляются на портале. Теперь абсолютно каждый пользователь сервиса в курсе всех последних событий.
На странице «Законодательного бизнес-дайджеста» оперативно размещается информация об актуальных мерах поддержки для бизнеса:
Федеральные и региональные законы, указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, письма и приказы органов власти, региональные акты и другое оперативно публикуются внутри портала.
Также здесь представлены важные законопроекты — описания возможных поправок, реквизиты и названия документов.
Настройки сервиса позволяют настроить необходимые процессы под себя. Выберите нужную вам тематику новостей (торговля, услуги, производство и технологии) с помощью фильтров, а также необходимый вам уровень регулирования (федеральный, региональный, разъяснения по законодательству, важная информация).
Также вы можете подписаться на определенную тематику или отслеживать все изменения сразу, ведь на портале существует возможность оформления подписки. Уведомления «Законодательного бизнес-дайджеста» на обновления законодательства приходят в режиме онлайн.
Всего на портале mbm.mos.ru в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» представлено более 35 онлайн-сервисов, позволяющих сделать решение бизнес-задач более удобным.
Бесплатно получить дополнительную консультацию можно с помощью формы на сайте, по номеру телефона
Реклама ГБУ «Малый бизнес Москвы» ИНН 7703766666