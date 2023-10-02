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Главные новости 2 октября
12:30 (мск), источник: Аргументы и факты

Почему после умывания стягивает кожу?

Казалось бы, умывание — процесс, который должен насыщать кожу влагой, разравнивать ее и делать здоровее и ярче. На деле же после умывания можно ощутить сухость и чувство стягивания кожи. Чем это вызвано?

Источник: Freepik

Уход за кожей — важный пункт в деле сохранения ее здоровья, красоты и молодости. Однако после умывания, которое, казалось бы, должно освежить и увлажнить кожу, человек может испытывать ощущение дискомфорта, стянутости и избыточной сухости. Почему так бывает, aif.ru рассказала врач-дерматолог, трихолог, косметолог Татьяна Егорова.

Чувство сухости и стянутости кожи появляется, даже если просто умыться водой без специальных средств для умывания. Связано это с тем, что вода начинает испаряться с поверхности кожи и забирать с собой естественную влагу кожного покрова. Надо это испарение остановить — например, с помощью увлажняющего крема.

Если же умываться щелочными средствами, например содой или мылом, то уровень кислотности кожи будет нарушаться, а ситуация с ощущением сухости и стянутости кожи станет еще хуже.

Наиболее часто с таким ощущением после умывания сталкиваются люди с сухой и раздраженной кожей — она и так раздражена и ослаблена. Тем, у кого кожа жирная, такая ситуация будет знакома реже и меньше, они в меньшей степени будут ощущать дискомфорт.

Иногда можно порекомендовать в качестве умывания мицеллярную воду — это должны быть либо аптечные варианты, либо препараты из профессиональной серии. Достаточно просто протирать кожу такой водой, которую не надо смывать, чтобы кожа получала необходимые для увлажнения вещества. А контакт с водой — это всегда нехорошо для кожи, поэтому надо обязательно использовать дополнительные средства.

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