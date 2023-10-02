16:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Египте обнаружили кувшины с вином с рекордной выдержкой
Напитку пять тысяч лет.
Как сообщает портал Ahramonline, египетские археологи вместе с коллегами из Австрии и Германии нашли сотни кувшинов на раскопках гробницы царицы Мернейт в древнейшем царском некрополе Умм Эль-Кааб в Абидосе (примерно в 500 км от Каира). Часть из них никогда не открывалась.
У некоторых из сосудов были неповрежденные пробки, а внутри они содержали хорошо сохранившиеся остатки вина 5000-летней выдержки. Надписи внутри гробницы указывают на то, что Мернейт руководила центральными правительственными учреждениями, такими как казначейство.
Комплекс гробниц царицы, кроме ее могилы, также включает в себя захоронения ее слуг и придворных — всего 41 человека. По словам директора Немецкого археологического музея Дитриха Рауэ, Мернейт была единственной женщиной с собственной монументальной гробницей на первом царском кладбище Египта в Абидосе и, вероятно, самой влиятельной женщиной своей эпохи.
Недавно во время раскопок на Кипре были найдены царские гробницы. В них хранилось больше 500 артефактов.
Олеся Маевская