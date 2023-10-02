17:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
Почему с пляжей начало исчезать морское стекло
И как оно вовсе появилось на берегах.
Лори Виден, профессор кафедры экологических наук о Земле и атмосфере Массачусетского университета в Лоуэлле, рассказал The Conversation, почему с каждым годом на пляжах становится все меньше морского стекла. Во-первых, стоит отметить, что эти «маленькие сокровища» изначально были мусором.
Как отмечает профессор, до распространения одноразового пластика, начавшегося в начале 1970-х годов, предпочтительной тарой было стекло. Люди в Древнем Египте, Греции и Риме использовали его для изготовления окон, бутылок, тарелок, мисок и многого другого. После того как пластик приобрел популярность, многие тары ушли в утиль.
До появления экологических движений 1960-х годов мусорные свалки часто оставались открытыми и подвергались воздействию дождя и ветра. Поскольку многие из этих куч мусора располагались вблизи водоемов или бухт, они часто попадали в океан. Во время своего «путешествия» осколки обтачивались камнями, песком и водой и уже по прибытии на пляж приобретали новый вид.
Все стекло, включая морское, начинается с песка, в особенности — кварцевого. Чтобы сделать стекло из него, нефтепереработчики сначала очищают материал от всех минералов, кроме кварца. Затем они расплавляют оставшуюся субстанцию, добавляют немного кальцинированной соды и известняка, чтобы повысить пластичность и прочность материала, и превращают его в бутылки, миски, окна и многое другое.
Возраст некоторых кусочков морского стекла оценивается в сотни лет — именно стойкость кварца позволяет материалу сохраняться в окружающей среде столь долгое время. В том числе благодаря этому многие ювелирные бренды используют его для своих изделий, но, как отметил Виден, количество пляжного «сырья» с годами уменьшается. Из-за переизбытка пластика некоторые производители даже стали создавать собственное искусственное морское стекло.
Возможно, люди в какой-то момент откажутся от пластика, но вероятность того, что они вернутся к стеклу невелика. Виден говорит, что, вероятнее всего, ему на смену придет алюминий. Транспортировать и перерабатывать стекло экономически невыгодно. Остается верить, что любые перемены не усугубят экологические проблемы океана и нашей планеты в целом.
Недавно на пляже Ирландии был найден огромный «кратер метеорита».
Олеся Маевская