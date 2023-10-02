15:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
Выбран лучший снимок природы 2023 года
Им оказалась фотография ледяной шапки норвежского архипелага.
Жюри конкурса Nature TTL «Фотограф года — 2023» объявило список победителей. В этом году на конкурс было представлено более 8000 снимков.
Фотографы со всего мира боролись за денежный приз в размере 1500 фунтов стерлингов (180 тысяч рублей). Всего участники соревновались в восьми категориях: «Поведение животных», «Фотоловушки», «Пейзажи», «Маленький мир», «Ночное небо», «Под водой», «Городская дикая природа» и «Дикие портреты».
Главный приз получил Томас Виджаян из Канады. На его работе изображено Восточное ледяное поле (Austfonna) — ледяная шапка на острове Северо-Восточная Земля (архипелаг Шпицберген, Норвегия). Это второй по величине ледник в Европе и седьмой в мире.
Панорамный снимок фотограф собирал из 36 кадров. Жюри отмечает, что это не только красивый, но и важный снимок, отражающий, как сильно глобальное потепление влияет на нашу планету.
Недавно были выбраны самые забавные снимки домашних животных 2023 года. В кадр попали голодная черепаха, улыбающийся хорек, победоносный кот и многие другие.
Олеся Маевская