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15:22 (мск), источник: Новости Mail.ru

Выбран лучший снимок природы 2023 года

Им оказалась фотография ледяной шапки норвежского архипелага.

18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

Жюри конкурса Nature TTL «Фотограф года — 2023» объявило список победителей. В этом году на конкурс было представлено более 8000 снимков.

Фотографы со всего мира боролись за денежный приз в размере 1500 фунтов стерлингов (180 тысяч рублей). Всего участники соревновались в восьми категориях: «Поведение животных», «Фотоловушки», «Пейзажи», «Маленький мир», «Ночное небо», «Под водой», «Городская дикая природа» и «Дикие портреты».

Главный приз получил Томас Виджаян из Канады. На его работе изображено Восточное ледяное поле (Austfonna) — ледяная шапка на острове Северо-Восточная Земля (архипелаг Шпицберген, Норвегия). Это второй по величине ледник в Европе и седьмой в мире.

Панорамный снимок фотограф собирал из 36 кадров. Жюри отмечает, что это не только красивый, но и важный снимок, отражающий, как сильно глобальное потепление влияет на нашу планету.

Недавно были выбраны самые забавные снимки домашних животных 2023 года. В кадр попали голодная черепаха, улыбающийся хорек, победоносный кот и многие другие.

Олеся Маевская

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