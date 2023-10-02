16:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: слоны с повязками на глазах теряют равновесие
Для нормальной ходьбы этим животным необходимо зрение.
Слоны — тяжелые животные, которые при падении могут нанести себе увечья, иногда несовместимые с жизнью. Поэтому поддержание равновесия и координация движений для этих них жизненно необходима. Авторы статьи обратили на это внимание и решили проверить, насколько слонам при ходьбе важно зрение.
Для эксперимента ученые нашли управляемых и дружелюбных слонов — тех, кто участвует в съемках фильмов, сериалов и рекламы и выступает на различных мероприятиях. Такие животные оказались хорошо дрессированными и привыкшими к людям. К туловищу каждого подопытного прикрепили GPS-трекер, а к задней правой конечности прицепили акселерометр — прибор, посылающий сигнал каждый раз, когда участник исследования наступал на ногу. Таким образом было возможно отслеживать каждый шаг.
Далее зоологи заставили животных ходить друг за другом, причем последний слон держался хоботом за хвост впереди идущего. При этом у одних были завязаны глаза, а у других — нет.
В результате эксперимента удалось выяснить, что слоны, лишенные зрения, теряют слаженность походки. Без возможности видеть свое тело и окружающий мир они хуже держали равновесие и могли упасть.
Эксперты также отметили, что об этом стоит помнить тем, кто ухаживает за этими млекопитающими в зоопарках или занимается сохранением популяции хоботных в дикой природе.
Ранее выяснилось, что слоны общаются друг с другом по именам, как люди.
Анна Морозова