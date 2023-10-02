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15:27 (мск), источник: Известия

В Австрии начались работы по перестройке дома, в котором родился Гитлер

В австрийском Браунау-ам-Инн началась перестройка дома, в котором родился Адольф Гитлер. Эту информацию подтвердило «Известиям» федеральное министерство внутренних дел Австрии в понедельник, 2 октября.

Источник: МВД Австрии

Как сообщили в пресс-службе ведомства, по плану работ в первые дни будут установлены объекты строительной площадки, защитные меры и необходимые барьеры для безопасности прохожих. На текущий месяц запланировано мероприятие для СМИ, предполагающее съемку строительных работ или интервью.

В пресс-службе напомнили, что в 2016 году комиссия представила исчерпывающий отчет об исторически правильном обращении с местом рождения Гитлера.

После завершения реконструкции здание будет использовано как полицейский участок Браунау и окружное управление полиции. Также там будет создан филиал Академии безопасности. Учебные помещения будут использоваться для проведения тренингов ADL (Антидиффамационная лига).

Полицейские со всей Австрии пройдут там многодневное обучение в области фундаментальных и гражданских свобод. При этом, как отметили в ведомстве, всё еще не удалось найти подходящего партнера для использования здания в качестве социального и благотворительного учреждения. В МВД республики подчеркнули, что объект всегда был точкой притяжения для людей праворадикальных взглядов, в том числе там совершались преступления.

«Развертывание полицейского участка серьезно ограничивает возможность таких преступлений», — заключили в ведомстве.

В мае австрийский телеканал ORF сообщил, что дом в Браунау, в котором родился и провел свое детство Гитлер, будет использоваться для проведения учебных курсов по правам человека для полиции. Отмечалось, что переоборудование дома будет завершено в 2025 году, а в 2026-м туда должны переехать полицейский участок и районный отдел полиции.

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