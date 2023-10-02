17:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
Астрономы нашли прямые доказательства вращения черной дыры
Это открытие подтверждает теорию Эйнштейна.
Черная дыра — это область пространства и времени, гравитационное притяжение которой настолько сильное, что ее не могут покинуть даже объекты, движущиеся со скоростью света. Это связано с тем, что вокруг космического объекта расположены аккреционные диски — огромные облака материи, состоящие из окружающих газовых облаков и звезд, которая при этом нагревается до невероятно высоких температур вследствие трения.
Затем часть материала извергается, создавая два потока материи, которые движутся со скоростью, приближенной к скорости света. Физики предполагают, что такое огромное количество энергии может быть связано с магнитными полями вокруг черных дыр, при условии, что они быстро вращаются вокруг своей оси.
Для того, чтобы найти доказательства этой теории, астрономы обратили внимание на сверхмассивную черную дыру, известную сегодня как М87. Она является одной из самых исследованных объектов этого рода и первой, изображение которой было получено напрямую в 2019 году. Ее силуэт в виде «бублика» окружен нечетким ореолом света.
При помощи мировой сети радиотелескопов астрономы обнаружили, что потоки черной дыры двигаются взад и вперед, как метроном, отмечая 11-летний цикл. Это указывает на то, что черная дыра крутится подобно волчку. Цуй Юйчжу, ведущий автор исследования, сказал, что ради такого открытия потребовалось множество качественных изображений и внимательный анализ, чтобы учесть небольшое смещение М87 относительно ее диска на протяжении двух десятилетий.
Открытие вращения М87 подтверждает теорию Эйнштейна, согласно которой наблюдаемый гравитационный эффект между массами является результатом их искривления пространства-времени. Ученые надеются, что полученные результаты помогут пролить свет на то, как формируются черные дыры, а затем эволюционируют в гигантов, которых человечество наблюдает сегодня.
Ранее ученые выяснили, что в зарождающейся Вселенной время текло в пять раз медленнее.
Анна Морозова