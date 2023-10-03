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00:24 (мск), источник: © РИА Новости

В Норвегии вступил в силу запрет на въезд зарегистрированных в России машин

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Объявленный Норвегией запрет на въезд зарегистрированных в России автомобилей вступает в силу в полночь по местному времени (1.00 мск).

Источник: Reuters

МИД Норвегии сообщил о введении запрета на въезд российских автомобилей 29 сентября. Ведомство уточнило, что запрет распространяется на личные автомобили с девятью и менее сиденьями и относится в том числе ко временным въездам в королевство.

Исключения сделаны для автомобилей, которыми владеют граждане Норвегии или стран Европейской экономической зоны, постоянно проживающие в России, и их родственники. Также ограничения не распространяются на дипломатический транспорт и автомобили, принадлежащие международным организациям.

В понедельник об аналогичной мере в отношении зарегистрированных в России транспортных средств объявила Болгария, причем запрет вступил в силу в тот же день.

В то же время в посольстве Франции опровергли РИА Новости сообщения о том, что Париж присоединился к запрету на въезд автомобилей с российскими номерами, указав, что вопрос пока изучается.

Ранее Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, и, соответственно, россияне не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.

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