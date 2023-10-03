В Норвегии вступил в силу запрет на въезд зарегистрированных в России машин

МИД Норвегии сообщил о введении запрета на въезд российских автомобилей 29 сентября. Ведомство уточнило, что запрет распространяется на личные автомобили с девятью и менее сиденьями и относится в том числе ко временным въездам в королевство.
Исключения сделаны для автомобилей, которыми владеют граждане Норвегии или стран Европейской экономической зоны, постоянно проживающие в России, и их родственники. Также ограничения не распространяются на дипломатический транспорт и автомобили, принадлежащие международным организациям.
В понедельник об аналогичной мере в отношении зарегистрированных в России транспортных средств объявила Болгария, причем запрет вступил в силу в тот же день.
В то же время в посольстве Франции опровергли РИА Новости сообщения о том, что Париж присоединился к запрету на въезд автомобилей с российскими номерами, указав, что вопрос пока изучается.
Ранее Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, и, соответственно, россияне не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.