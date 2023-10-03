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06:07 (мск), источник: © РИА Новости

По всей России 4 октября пройдут проверки систем оповещения

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Крупномасштабная проверка систем оповещения населения регионального и муниципального уровней пройдет 4 октября во всех регионах России, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

Источник: © РИА Новости

«Четвертого октября будет проведена проверка с запуском сирен и громкоговорителей, а также с замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что информация также будет доступна в мобильном приложении «МЧС России».

«Услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор — любой общедоступный канал или радио и прослушать информационное сообщение», — рекомендует ведомство.

Как отмечает МЧС РФ, планируемые мероприятия позволят объективно проверить работоспособность оконечных средств оповещения, а также оценить готовность дежурного персонала, уполномоченного на запуск систем оповещения населения.

«Это необходимо делать, чтобы быть уверенным в работоспособности всех имеющихся систем для своевременного доведения сигналов и информации до населения при возникновении чрезвычайных ситуаций», — заключает МЧС России.

Особую актуальность эта проблематика получила после трагедии в кубанском городе Крымске, где в июле 2012 года в результате разрушительного наводнения погибли около 170 человек. После этого ЧП Следственный комитет выяснил, что в Крымске система оповещения практически отсутствовала, ее услышали лишь полсотни человек и то, когда было уже слишком поздно.

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