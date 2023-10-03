11:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости 3 октября
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Курс доллара на Московской бирже превысил 100 рублей
В начале торгов курс рубля ослабевает против американского доллара и китайского юаня.
Турция проводит антитеррористическую операцию по всей стране
Операции проводятся после теракта возле здания МВД Турции в Анкаре, ответственность за который взяла на себя РПК.
Индия потребовала от Канады отозвать около 40 дипломатов
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что правоохранители подозревают власти Индии в причастности к убийству лидера сикхской общины в канадской провинции Британская Колумбия.
Жителя Камчатки лишили гражданства за призывы к экстремизму
Как сообщило УФСБ, мужчина с июня 2020 года по февраль 2022-го неоднократно размещал во «ВКонтакте» призывы к расстрелу, убийствам, сожжению россиян и представителей органов власти.
Ангола ввела безвизовый режим с Россией
Москва и Луанда планируют обсудить и запуск прямого авиасообщения.