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Главные новости 3 октября
12:35 (мск), источник: РБК Life

В Японии создали гигантского аниме-робота для космических исследований

Высота конструкции достигает целых 4,5 м.

Источник: Reuters

Японская компания Tsubame Industries разработала гигантского пилотируемого робота, напоминающего персонажа из аниме «Мобильный воин Гандам». Конструкцию стоимостью $3 млн назвали Archax, в честь птицеподобного динозавра археоптерикса. Об этом сообщает Independent.

Высота робота достигает целых 4,5 м, а вес — 3,5 т. Он имеет четыре колеса и кабину для управления, оснащенную мониторами, которые получают изображения от установленных снаружи камер. Пилот может управлять руками и пальцами устройства при помощи специальных джойстиков в кабине управления.

Сама конструкция имеет два режима работа: «режим робота» в вертикальном положении и «режим транспортного средства». Из-за своих больших габаритов робот не может передвигаться слишком быстро — его максимальная скорость составляет около 10 км/ч.

Исполнительный директор Tsubame Industries Рё Йошида отметил, что хотел создать нечто особенное: «Япония сильна в анимации, играх, роботах и автомобилях, поэтому я подумал, что было бы прекрасно, если бы я смог создать продукт, в котором объединились все эти элементы. Я хотел создать нечто, что говорит: “Это — Япония”.

Йошида планирует построить и продать пять таких роботов, которые наверняка оценят истинные фанаты робототехники. Сам разработчик надеется, что в будущем такое устройство будем иметь более широкое применение. По словам исполнительного директора, робота можно будет использовать в космической отрасли и для ликвидации последствий бедствий.

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