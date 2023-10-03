12:35 (мск), источник: РБК Life
В Японии создали гигантского аниме-робота для космических исследований
Высота конструкции достигает целых 4,5 м.
Японская компания Tsubame Industries разработала гигантского пилотируемого робота, напоминающего персонажа из аниме «Мобильный воин Гандам». Конструкцию стоимостью $3 млн назвали Archax, в честь птицеподобного динозавра археоптерикса. Об этом сообщает Independent.
Высота робота достигает целых 4,5 м, а вес — 3,5 т. Он имеет четыре колеса и кабину для управления, оснащенную мониторами, которые получают изображения от установленных снаружи камер. Пилот может управлять руками и пальцами устройства при помощи специальных джойстиков в кабине управления.
Сама конструкция имеет два режима работа: «режим робота» в вертикальном положении и «режим транспортного средства». Из-за своих больших габаритов робот не может передвигаться слишком быстро — его максимальная скорость составляет около 10 км/ч.
Исполнительный директор Tsubame Industries Рё Йошида отметил, что хотел создать нечто особенное: «Япония сильна в анимации, играх, роботах и автомобилях, поэтому я подумал, что было бы прекрасно, если бы я смог создать продукт, в котором объединились все эти элементы. Я хотел создать нечто, что говорит: “Это — Япония”.
Йошида планирует построить и продать пять таких роботов, которые наверняка оценят истинные фанаты робототехники. Сам разработчик надеется, что в будущем такое устройство будем иметь более широкое применение. По словам исполнительного директора, робота можно будет использовать в космической отрасли и для ликвидации последствий бедствий.