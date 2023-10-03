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18:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые воссоздали внешность гейдельбергского человека

Вымерший гоминид жил на территории современной Греции 150−250 тысяч лет назад.

Ученые из Фракийского университета Демокрита и центра исследований и технологий «Эллада» провели эксперимент, в ходе которого им удалось реконструировать лицо гейдельбергского человека, жившего примерно 150−250 тысяч лет назад в Греции.

Основой исследования послужил череп, найденный в Петралонской пещере около 60 лет назад. Поскольку он был лишен нижней челюсти, эксперты дополнили его костью Человека гейдельбергского (Homo heidelbergensis), обнаруженной в Германии в 1907 году. Результаты проведенной работы опубликованы в Journal of Archaeological Science: Reports.

Исследователи просканировали череп при помощи 3D-сканера, затем по анатомическим особенностям костей были реконструированы черты лица. Ученые отметили крупный надбровный валик и большой лицевой скелет. Кроме того, гоминид обладал массивной черепной коробкой.

Ранее 3D-дизайнер восстановил лицо девушки Авы, жившей три тысячи лет назад в Шотландии.

Анна Морозова

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