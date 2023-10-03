Как и когда появился сигнал SOS

В 90-х годах XIX века (до изобретения радио) на морских судах применяли множество различных сигналов бедствия — семафорные флаги, сигнальные огни, колокола. После изобретения азбуки Морзе на кораблях установили радиостанции, и появилась необходимость в стандартизации сигнала бедствия.
Первоначально предложенный сигнал состоял из букв CQD. Первые две буквы означали стандартный вызов всех радиостанций, а последняя — D — означала слово «Danger» («Опасность»). К этому сочетанию моряки подобрали фразу «Come Quick, Danger», что переводится как «Спешите, опасность».
Однако в виде символов на языке азбуки Морзе эту фразу транслировать было непросто. Тогда был придуман сигнал SOS, который всегда выглядел одинаково — последовательность «три точки — три тире — три точки», представляющая собой отдельный символ азбуки Морзе.
Сигнал был выбран из чисто технических соображений. Существует много фраз, с которыми его часто связывают — например, «Save Our Ship» («Спасите наш корабль»), «Save Our Souls»/ «Save Our Spirits» («Спасите наши души»), «Swim Or Sink» («Плывите или утонем») и «Stop Other Signals» («Прекратите другие сигналы»). Но они появились после принятия сигнала SOS.
Учрежденный в 1906 году сигнал был SOE. Однако из-за буквы «Е», которая в азбуке Морзе передается одной точкой и может путать моряков, было принято решение поменять ее на «S». Так SOS стал официальным международным сигналом.
Еще долгое время терпящие бедствия судна пользовались разными сигналами. К примеру, 15 апреля 1912 года радист «Титаника» Филиппе в 0 часов 05 минут передавал в эфир два сигнала бедствия: CQD и SOS.
Впервые сигнал SOS был послан 11 августа 1909 года, когда американский пароход «Арапаоэ» потерял ход и стал дрейфовать по течению. Это произошло по пути судна из Нью-Йорка в Джексонвилл. Позывной был принят станцией Объединенной компании беспроволочного телеграфа на острове Хаттерас в Северной Каролине и перенаправлен в офисы владельцев судна.