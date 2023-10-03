16:16 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Ярославской области 12 человек оштрафовали за плевки на улице
Еще с 50 была проведена серьезная беседа.
Daily Афиша передает, что власти Ярославской области оштрафовали уже 12 человек за плевки в общественных местах. Местные жители жалуются на отсутствие мест для «официального плевания» — по этой причине, как утверждается, и выявлено так много нарушителей.
Администрации магазинов и кафе обязали поставить урны на выходе из заведений. С еще 50 нарушителями провели беседы — их выявляли во время рейдеров и по записям с видеокамер.
Ярославская область стала первым субъектом РФ, где ввели наказание за плевки в общественных местах. За первое нарушение предусмотрен штраф в 1500 рублей, а за повторное — 3000.
Недавно, во Всемирный день туризма, мы рассказывали о восьми странных законах, которые необходимо соблюдать путешественникам, чтобы не получить штраф.
Олеся Маевская