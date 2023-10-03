16:47 (мск), источник: Новости Mail.ru
В индонезийском заповеднике родился редкий детеныш носорога
Это четвертая особь, рожденная в рамках программы разведения исчезающих видов животных.
Правительство Индонезии объявило о рождении находящегося под угрозой исчезновения суматранского носорога в национальном парке Уэй Камбас в провинции Лампунг. Это самый мелкий представитель семейства носороговых, по размерам он сильно уступает всем остальным: его высота в холке 112−145 см, длина тела 236−318 см.
Сити Нурбая, министр окружающей среды и лесного хозяйства Индонезии, сообщил, что малыш родился в субботу в заповеднике суматранских носорогов у матери Рату. Как передает UPI, чиновник отметил, что мать и дочка после родов чувствовали себя хорошо.
«Эта новость, безусловно, является радостной не только для индонезийского народа, но и для всего мира. Я выражаю глубокую признательность сторонам, причастным к рождению этого суматранского носорога», — сказал Сити в пресс-релизе. Новорожденная стала четвертым детенышем, рожденным в рамках индонезийской программы разведения исчезающих видов, а общее количество носорогов в заповеднике достигло девяти.
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Олеся Маевская