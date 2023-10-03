17:47 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Сети появился снимок «звездных яслей»
Фотография сделана космическим телескопом «Хаббл».
НАСА опубликовало фото, которое претендует стать самым красивым космическим снимком дальних рубежей Млечного пути. Телескоп «Хаббл» запечатлел Туманность Ориона — одно из крупнейших «звездных яслей» Галактики.
Именно в таких скоплениях космического газа и пыли зарождаются новые звезды. Туманность находится в 1500 световых лет от нашей планеты (более 14 квадриллионов километров). По космическим меркам, это расстояние считается небольшим. При хороших условиях видимости в ночном небе можно увидеть некоторые структуры облака Ориона невооруженным глазом. Лучше всего его наблюдать в январе.
Ранее телескоп «Хаббл» обнаружил «галактику-медузу» в 800 миллионах световых лет от Земли.
Анна Морозова