15:31 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Морщины» на Меркурии говорят о том, что планета все еще сжимается
Специалисты говорят, что последнее движение на поверхности, образовавшее их, произошло 300 миллионов лет назад.
Планетологам давно известно, что Меркурий сжимался на протяжении миллиардов лет. Несмотря на то, что это самая близкая к Солнцу планета, ее внутренняя часть остывает из-за утечки внутреннего тепла. Это означает, что камень (и металлы внутри), из которого он состоит, должен был слегка уменьшиться в объеме.
Однако неизвестно, как долго это будет продолжаться. Ученые из Открытого университета (Великобритания) вместе с коллегами из Испании и Франции опубликовали в журнале Nature Geoscience исследование, отвечающее на этот вопрос. В частности, авторы работы тщательно изучили поверхность Меркурия.
Дело в том, что поскольку внутренняя часть планеты сжимается, на его поверхности (коре) становится все меньше площади, которую нужно покрыть. Поверхность реагирует на это развитием «надвигов» — когда один участок местности наталкивается на соседний рельеф. Визуально это похоже на морщинки.
Первые свидетельства сжатия Меркурия появились в 1974 году, когда американская автоматическая межпланетная станция «Маринер-10» передала изображения огромных уступов, извивающихся на сотни километров по местности. Аппарат, который вращался вокруг Меркурия в 2011—2015 годах, показал еще множество подобных морщинок, прозванных позже лопастными уступами.
Но как определить, когда они появились? По общепринятому мнению, возраст лопастных уступов Меркурия составляет около 3 миллиардов лет. Но они возникли не одновременно, часть все еще формируется, а некоторым только предстоит появиться. Кроме того, некоторые лопастные уступы стали результатом землетрясений с магнитудой в 9 баллов, которые происходят на планете нечасто, но могут длиться довольно долго.
Очень важно разобраться в масштабах и продолжительности движений разломов на Меркурии, потому что ученые не уверены, что его тепловое сжатие полностью завершится. Расчеты авторов статьи показали, что возраст большинства уступов составляет менее 300 миллионов лет. Это говорит о том, что последнее движение должно было произойти столь же «недавно».
Недавно космический аппарат BepiColombo во время своего первого облета вокруг Меркурия зафиксировал необычайно яркие и завораживающие полярные сияния, видимые в рентгеновском излучении.
Олеся Маевская