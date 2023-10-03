18:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
Стало известно, в каких позах лучше спать
Развенчиваем мифы о том, что спать на спине и животе нельзя.
Сон играет важную роль как для физического, так и для психического здоровья — самочувствие человека напрямую зависит от того, как он спал ночью. В это время суток тело отдыхает, а мозг усваивает информацию, полученную за день.
Известно, что необходимо спать семь часов и более, а перед тем, как ложиться в кровать, не употреблять острую и соленую пищу, алкоголь, а также никотиносодержащие продукты. Выбор позы для сна также важен. Многие врачи уверены, что отдыхать в одних положениях полезнее, чем в других. Однако тут все зависит от состояния человека, условий и привычек.
Как и при каких состояниях лучше всего спать?
На животе люди чаще всего проводят всего 10% от всего сна. Считается, что это не самая полезная поза: в таком положении давление на позвоночник, в том числе на шейный отдел, увеличивается.
На животе не рекомендуется спать людям с любыми травмами спины, а также в случае болей в шее. В некоторых случаях такая поза может привести к развитию деструктивных изменений в позвоночнике. Однако при этом, если удобно спать именно в таком положении, не нужно спешить себя переучивать. Главное в таком случае использовать жесткий матрас для уменьшения прогиба и тонкую подушку, чтобы повернутая голова не запрокидывалась.
Спать в такой позе рекомендуется при апноэ сна — нарушении дыхания, при котором оно прерывается на короткие периоды.
На спине спят около 40% людей. В такой позе нагрузка на позвоночник распределяется равномерно, а голова лежит ровно. Это положение хорошо для тех, у кого есть проблемы со спиной. Однако необходимо выбирать удобную ортопедическую подушку и подкладывать валик под ноги, так как в таком случае нет давления на поясницу.
Сон на спине рекомендуется людям с болезнями позвоночника, в том числе в шейном отделе. Также такое положение не приведет к морщинам на лице, поскольку кожа не соприкасается ни с какой поверхностью.
Однако на спине не рекомендовано спать людям с апноэ сна и беременным (плод в таком положении начнет давить на внутренние органы). Также в такой позе усиливается храп.
Более 50% взрослых спят на боку. Это лучшее положение для людей с болезнями позвоночника, особенно если положить между коленями одеяло или подушку. Такая поза безопасна для тех, у кого есть синдром ночного апноэ.
Правда, сон на боку может привести к болям в плечевой зоне. Однако эта проблема решается подушкой с валиком или возвышением в нижней части. Лучше всего спать на левой стороне, так как в этом положении уменьшается давление на внутренние органы. Также эта поза полезна для людей с кислотным рефлюксом (состоянии, при котором кислота, в норме находящаяся в желудке, забрасывается в пищевод) и беременных.
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Анна Морозова