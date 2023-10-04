16:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
Жизнь онлайн: почему выходить из групповых чатов — это нормально
Как не чувствовать вину при уходе и когда можно просто выключить уведомления.
По данным опроса, проведенным среди тысячи жителей США, 20% респондентов чувствовали необходимость отвечать на каждое сообщение в групповом чате, а 42% обнаружили, что такое общение сравнимо с работой на полставки. Однако так быть не должно.
Зачастую люди остаются в групповых чатах с друзьями или семьями по тем же причинам, что и в социальных сетях: из-за боязни пропустить что-то новое, чувства необходимости быть замеченными, а также давления со стороны родных и близких, которые обязывают вас оставаться в их круге общения. Такие сообщества в мессенджерах можно сравнить с каким-то мероприятием. Так, если вам стало скучно или неинтересно, есть право вежливо покинуть его.
Есть несколько способов, как прилично выйти из социальных сетей.
Прежде чем уйти навсегда, нужно обязательно сообщить об этом людям в чате. Конечно, участники группы получат уведомление о вашем уходе, но у них могут возникнуть вопросы, почему возникло такое желание. Поэтому лучше сказать об этом самому.
Обязательно скажите о своих чувствах. Например, вы перегорели, переживаете о пропущенных сообщениях, беспокоитесь о большом количестве информации или есть желание проводить меньше времени в телефоне. Честность может вызвать много вопросов, но вы не обязаны говорить больше, чем уже сказали.
Скажите, как лучше всего с вами связаться: в другом мессенджере, социальной сети или же при помощи звонка на телефон. Если вы не хотите сохранять общение с людьми в чате, то можно не сообщать эту информацию.
После ухода из чата нужно постараться забыть про него на неделю. Если спустя семь дней вы решили, что есть желание являться его частью или просто поддерживать отношения, можно написать кому-то из участников группы, что вы хотите вернуться, и попросить скинуть ссылку.
Бывает, что человек испытывает стресс от большого количества уведомлений, но искренне любит людей в чате, их шутки и фразы. В таком случае можно выключить звук приходящих сообщений в группе. Это позволит подключиться к общению тогда, когда появится желание.
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Анна Морозова