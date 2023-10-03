18:34 (мск), источник: РБК Life
Австралийские пенсионеры ради экономии отправились в 51 круиз
Они стали местными знаменитостями.
Австралийские пенсионеры Марти и Джесс Ансен купили 51 круиз, следующий один за другим, потому что это дешевле, чем нахождение в доме престарелых, утверждает Daily Mail. Супруги могут отдыхать и экономить деньги на аренде.
На борту круизного судна Coral Princess, предназначенного для 2 тыс. пассажиров, пожилые люди отдыхают с июня 2022 года. Они провели здесь более 450 дней, пишет New York Post со ссылкой на телевизионную программу A Current Affair.
«Мы на корабле дольше, чем кто-либо другой», — заявляет Марти Ансен.
Даже менеджер отеля на лайнере Рен ван Руен провел на корабле меньше времени, чем супруги Ансен.
«Я всегда шучу, что ухожу и возвращаюсь — и это все равно что повидаться с семьей — мамой и папой. Они как мои вторые родители на борту», — поделился эмоциями ван Руен.
На лайнере пенсионеры Ансен каждый день играют в пинг-понг. Также они могут посмотреть шоу, полюбоваться сменяющимися пейзажами с балкона своего номера.
«Сейчас нам не надо убираться или застилать кровать. Мы даже не знаем, как все это делается, ведь так давно этими вещами не занимались. Так что нам придется остаться на корабле — просто, чтобы выжить», — шутит Марти Ансен.
Они не покупают продукты и не готовят себе еду — питание включено в стоимость.
На корабле уже все знают супругов Ансен. Они стали местными знаменитостями. И останутся в таком статусе еще на восемь месяцев, пока не сойдут на берег. Но Марти и Джесс Ансен уже сейчас планируют следующее путешествие — на лайнере еще больше, чем Coral Princess.