18:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 3 октября
Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.
Шойгу заявил об отсутствии планов по дополнительной мобилизации
Министр заверил, что вооруженные силы располагают необходимым количеством военнослужащих для проведения военной операции на Украине.
В Армении ратифицировали Римский статут МУС
В обсуждениях ратификации Римского статута приняла участие только фракция премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор».
ЦБ посоветовал россиянам купить золото и ждать
Рентабельность вложений в золото может достигать 60%, но для этого нужно ждать не менее 10 лет.
Нобелевская премия по физике присуждена за создание методов изучения динамики электронов
Нобелевский комитет присудил премию по физике ученым Пьеру Агостини, Ференцу Краушу и Анн Л'Улье.
«Роскосмос» назвал вероятную причину крушения «Луны-25»
Авария, вероятно, произошла из-за нештатного функционирования бортового комплекса управления.