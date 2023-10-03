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Главные новости к вечеру 3 октября
18:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 3 октября

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Шойгу заявил об отсутствии планов по дополнительной мобилизации
Министр заверил, что вооруженные силы располагают необходимым количеством военнослужащих для проведения военной операции на Украине.

В Армении ратифицировали Римский статут МУС
В обсуждениях ратификации Римского статута приняла участие только фракция премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор».

ЦБ посоветовал россиянам купить золото и ждать
Рентабельность вложений в золото может достигать 60%, но для этого нужно ждать не менее 10 лет.

Нобелевская премия по физике присуждена за создание методов изучения динамики электронов
Нобелевский комитет присудил премию по физике ученым Пьеру Агостини, Ференцу Краушу и Анн Л'Улье.

«Роскосмос» назвал вероятную причину крушения «Луны-25»
Авария, вероятно, произошла из-за нештатного функционирования бортового комплекса управления.

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