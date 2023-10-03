Арнольд Шварценеггер дал Дональду Трампу советы по похудению

«Если бы он спросил меня, что следует делать для фитнеса, я бы просто сказал: “Побегай вокруг себя три раза”. Ты будешь в отличной форме», — сказал он.
Шварцнеггер поделился сомнениями по поводу веса Трампа, который попал в заголовки газет еще в августе. В анкете президента было указано, что его рост 6 футов 3 дюйма (около 192 см), а вес — 215 фунтов (около 98 кг), до этого в апреле сообщалось, что его вес 240 фунтов (около 109 кг).
Ведущий программы Джимми Киммел спросил бывшего бодибилдера, который в 1990-е годы работал в президентском совете по физической культуре и спорту, возможно ли, что американский лидер имеет такой вес.
«Да, насколько это возможно, что изменения климата не происходит. Насколько возможно, что нам не нужно реально снижать загрязнение окружающей среды», — передает слова Шварцнеггера The Hills.
2 октября Трамп назвал обманом и постановкой гражданский иск против него и его компании Trump Organization. Перед началом судебного процесса он заявил, что против него совершается преступление вследствие коррумпированности генерального и окружного прокуроров. По мнению Трампа, в деле не было потерпевших, и оно призвано помешать предвыборной кампании экс-президента.
В конце сентября агентство Reuters сообщало, что суд в США признал Трампа виновным по гражданскому делу о мошенничестве. Судья отказался отклонить иск генерального прокурора штата Летиции Джеймс, которая выдвинула Трампу обвинения в незаконном завышении его активов и чистого состояния.