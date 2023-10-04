16:05 (мск), источник: РБК Life
Всемирная неделя космоса. Посмотрите на 7 невероятных снимков планет
Ежегодный праздник отмечается в период с 4 октября по 10 октября.
В среду начинается Всемирная неделя космоса. Это ежегодный праздник, призванный напомнить о вкладе космической науки и техники в улучшение условий жизни человека. В 1999 году Генеральная Ассамблея ООН решила проводить Всемирную неделю космоса ежегодно с 4 по 10 октября.
Обе даты посвящены важным событиям. Первая — 4 октября — день запуска первого в истории человечества искусственного спутника Земли — советского аппарата «Спутник-1» в 1957 году. Вторая дата — 10 октября — приурочена ко дню, когда вступил в силу Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях, включая Луну и другие небесные тела. США, Великобритания и СССР подписали документ 27 января 1967 года.
Более чем в 90 странах мира в течение недели проводят мероприятия, целями которых является повышение осведомленности общества о преимуществах освоения космоса, популяризация науки среди молодежи и содействие международному сотрудничеству в этой области.
В преддверии Всемирной недели космоса РБК Life собрал семь удивительных снимков планет, их спутников и звезд.
В мае этого года «Роскосмос» представил кадры Земли со спутников «Электро-Л» № 3 и «Электро-Л» № 2. Эти спутники предназначены для оперативного получения изображений облачности и подстилающей поверхности Земли, проведения гелиогеофизических измерений, сбора гидрометеорологической информации. На снимках, полученных со спутников, можно рассмотреть водную оболочку Земли, окружающие материки и острова. На одном из четырех кадров в объектив попала Африка.
Одно из самых зрелищных явлений на Солнце — солнечные вспышки — смог запечатлеть телескоп «Иноуэ». Это внезапные выбросы энергии, вызванные переплетением магнитных линий около солнечных пятен. Солнечные вспышки излучают большое количество радиации в космос.
Аппарат «Иноуэ» известен своей уникальной способностью делать фотографии с высокой четкостью, благодаря чему ученые могут лучше изучить происходящие на Солнце процессы и исследовать его магнитное поле.
На кадрах с телескопа можно увидеть детализированную фотосферу Солнца, в том числе пятна и так называемые тихие области. Видимые на поверхности темные участки как раз и становятся источником взрывов, из-за которых впоследствии возникают магнитные бури — сильные возмущения магнитного поля Земли, которые вызваны вспышками на Солнце.
Американский фотограф из штата Аризона Эндрю Маккарти создал сверхчеткое изображение Луны. Подобно мозаике, он собирал фото из 280 тыс. отдельных кадров спутника. Маккарти использовал два специальных телескопа. С их помощью удалось добиться максимальной детализации, а также передать цвета и оттенки спутника.
На получившейся интерактивной панораме под названием Gigamoon («Гигалуна») можно увидеть даже мельчайшие детали лунной поверхности — от кратеров до мест посадок миссии «Аполлон». При масштабировании можно рассмотреть в том числе кратеры Коперник, Платон, Эратосфен, Клавий и Тихо.
Уникальные кадры рождения звезды заснял телескоп «Джеймс Уэбб». На снимке, опубликованном NASA, запечатлен процесс образования материи. При этом сама новорожденная звезда спрятана за плотной полосой — это темное облако из газа и пыли. На снимке это середина космических «песочных часов».
Небесное тело под названием L1527 находится в Молекулярном облаке Тельца. Этой молодой звезде всего около 100 тыс. лет. По космическим меркам это очень юный возраст, отмечают специалисты. До того как она превратится в полноценное светило, протозвезду будут окружать газ и пыль из облака, где она формировалась. Важность этого снимка в том, что он позволяет увидеть, как Солнце и Солнечная система выглядели в «зачаточном состоянии», пояснили в NASA.
Европейское космическое агентство показало, как выглядит Марс во время наступления весны. Космический корабль Mars Express запечатлел в районе Ультими Скопули, недалеко от Южного полюса Марса, два больших кратера. Они окружены дюнами из инея и льда. Также можно рассмотреть черные пятна. Они являются результатом процесса, в ходе которого струи углекислого газа вырываются из-под поверхности планеты, разбрасывая темную пыль вокруг.
Лед на Марсе образуется из углекислого газа, из которого состоит атмосфера планеты. Зимой он замерзает — в лед превращается от 12 до 16% всей атмосферы. Весной этот же газ сублимируется, что видно на снимках. Выброс газа следующей весной повышает атмосферное давление и вызывает сильные ветры. Этот непрерывный процесс создает огромный обмен веществами между поверхностью и атмосферой в течение марсианского года (около 687 земных суток).
На Юпитере «Джеймс Уэбб» запечатлел полярные сияния. На этой планете они в тысячу раз сильнее земных. Два изображения получили при помощи ближней инфракрасной камеры обсерватории NIRCam, которая оснащена тремя специализированными инфракрасными фильтрами. На них видны тусклые кольца гиганта и полярные сияния на северном и южном полюсах планеты.
На кадрах можно найти еще и два небольших спутника Юпитера — Амальтею и Адрастею, а также рассмотреть фоновые галактики. Пятно на планете — это Большое красное пятно — знаменитый шторм. По словам ученых, он настолько огромен, что способен поглотить Землю. На снимках он кажется белым, однако так происходит потому, что шторм отражает много солнечного света.
Космическую бабочку заснял космический телескоп Gemini North. Так ученые обозначают столкновения двух галактик. Они находятся на расстоянии около 180 млн световых лет от Земли. UGC 12914 и UGC 12915 — так называются галактики — образовали «космическую бабочку» в результате столкновения друг с другом, которое произошло примерно 25 млн лет назад.
Сильное сближение галактик, подобное этому, играет большую роль в дальнейшем развитии Вселенной, так как активизирует звездообразование. В «крыльях» этой космической бабочки можно увидеть активное развитие новых звезд. В самом центре, который имеет красный оттенок, этот процесс несколько замедлился. Это связано с тем, что эта область обладает высокой турбулентностью. «Сильное взбалтывание и нагревание» в этом месте препятствуют образованию звезд.