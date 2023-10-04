10:41 (мск), источник: Известия
Запросить добавку: врачам разрешат прописывать БАДы
Это поможет пресечь бесконтрольное употребление таких препаратов населением, считают эксперты.
Российским врачам дадут право назначать биологически активные добавки, выписывая рецепты пациентам. Такой законопроект, разработанный аппаратом правительства, поддержал кабмин, выяснили «Известия». Сейчас медик может лишь порекомендовать человеку принять витамины или другие средства, а выписывать он может только лекарства. Бесконтрольное употребление биодобавок может привести к тяжелым последствиям для здоровья, напоминают опрошенные «Известиями» врачи. Кроме того, на рынке есть подделки БАДов, которые могут содержать опасные вещества, рассказали эксперты.
Врачей наделят правом назначать биологически активные добавки в качестве лечения, определяя его схему и указывая дозировку препаратов. Такой законопроект, разработанный в аппарате правительства, поддержала правкомиссия по законопроектной деятельности (с ее решением ознакомились «Известия»). Изменения предлагается внести в ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Авторы документа отмечают, что поправки позволят предотвратить бесконтрольное применение БАДов и сохранить здоровье граждан.
Инициатива наделяет медработников правом назначать БАДы, отвечающие по качеству требованиям законодательства РФ и зарегистрированные в соответствии с ним, пояснил «Известиям» председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев. Правительство сможет устанавливать способы регистрации БАДов, произведенных отечественными производителями, а также особенности применения БАДов на территории России.
Правительство России наделяется полномочиями по установлению качества БАДов и сырья для их изготовления в зависимости от степени их влияния на здоровье человека.
Так, БАДы будут включены в статью закона, где прописаны требования к обеспечению качества пищевых продуктов — например, ограничение на использование сырья с кормовыми добавками, стимуляторами роста животных.
Регулироваться обращение БАДов будет по аналогии с лекарствами — при помощи обязательной маркировки. Оборот лекарств при помощи этой технологии контролируется еще с 2020 года, а с 1 сентября 2023-го она распространилась на БАДы, антисептики, кресла-коляски и медизделия. В течение месяца — до 1 октября — все участники оборота этих товаров должны были зарегистрироваться в системе «Честный знак».
Законопроект был одобрен без согласования Минздрава. В своем отзыве (есть у «Известий») ведомство заявило, что вопросы назначения БАДов врачами при оказании медпомощи не являются предметом правового регулирования закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Но авторы законопроекта указали, что такая поправка включена в документ «по аналогии с уже имеющимися нормами этого закона». А Роспотребнадзор согласовал поправки без замечаний и предложений. Минпромторг же заявил, что готов согласовать законопроект.
— Также проект запрещает распространение информации, содержащей предложения о розничной торговле биологически активными добавками, в том числе дистанционным способом, — сказал Владимир Груздев. — Вводимые изменения могут снизить обороты рынка БАДов, поскольку в большинстве случаев граждане приобретают добавки без рецептов и предварительной консультации медицинских работников.
Принятие поправок спровоцирует сжимание рынка БАДов, полагает и директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. Сейчас на рынке реализуется большой объем продукции, часть из которой, по его словам, «пищевыми добавками может называться приблизительно».
— Бывают случаи, когда в добавках присутствуют компоненты, которых там не должно быть. Есть примеры, когда используются компоненты, опасные для здоровья, например средства на основе мухоморов, — сказал он. — Нужно наводить порядок в этой сфере, в том числе и в терминологии, и с точки зрения контроля качества, и в точках продажи этих средств.
В большей степени принятие этих изменений, по словам эксперта, несет риски для поставщиков, которые работают в сером сегменте в интернете — их доля будет снижаться, а легальные продавцы только выиграют от нововведений.
БАДы не являются лекарственными средствами и не проходят все стадии клинических испытаний, которые доказывают их эффективность, сказала «Известиям» гастроэнтеролог и диетолог компании «СберЗдоровье» Мария Дюжева.
К таким добавкам можно отнести витамины и минералы, растительные экстракты, аминокислоты и белки, пробиотики. Они выпускаются в самых различных формах — от привычных таблеток и капсул до порошков, коктейлей, растворов и даже десертов, добавила врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.
— Врач может рекомендовать прием БАДов в рамках определенной диеты. Например, известно, что морская рыба богата жирными кислотами омега-3, — отметила замдиректора по медицинской деятельности «Инвитро-Приволжье» Татьяна Неумолотова. — Но чтобы получить суточную норму этого вещества, человеку нужно съесть такое количество рыбы, которое непозволительно при ряде заболеваний. Тогда, чтобы восполнить суточную норму омега-3, могут быть назначены соответствующие БАДы.
Если добавки принимаются по показаниям и назначению врача, они могут эффективно дополнить рацион, скорректировать дефицит питательных веществ и улучшить работу определенных систем и органов или всего организма, пояснила Екатерина Демьяновская. К примеру, помочь укрепить иммунитет, снизить выраженность головокружения, усилить эффект от физических тренировок, поддержать здоровье костей и суставов.
Опасность БАДов в том, что они не являются лекарственными средствами, а значит, требования к ним предъявляются не такие строгие. Это касается как их производства и сертификации, так и распространения — добавки легко можно купить на кассе в супермаркете или на торговых площадках в интернете, уточнили в «Гемотесте». Соответственно, врач может только рекомендовать принятие того или иного витамина или минерала в блоке протокола по режиму питания в определенной дозировке, пояснила Татьяна Неумолотова.
— Переизбыток приема БАДов несет риск развития рака, мочекаменной болезни и других, — подчеркнула Мария Дюжева. — В отношении трав существуют риски выбора неправильной части лекарственного растения, фальсификации, ненадлежащего хранения, загрязнения токсичными соединениями — тяжелыми металлами, пестицидами, гербицидами и микроорганизмами, что может приводить к появлению побочных эффектов, в том числе поражению печени.
Также в качестве побочных эффектов могут быть аллергические реакции, что может нанести серьезный вред здоровью пациента, добавили в «Инвитро». А передозировка витаминов и минералов без показаний врача может привести к их избытку в организме. В случае с некоторыми веществами, например жирорастворимыми витаминами (А, D, Е, K), она способна вызвать нарушения работы нервной, пищеварительной, сердечно-сосудистой систем, а в тяжелых случаях и летальный исход, сказала Екатерина Демьяновская.
Опасность может вызвать и взаимодействие БАДов с лекарствами: добавки способны влиять на усвоение препаратов и снижать их эффективность. Кроме того, не все БАДы имеют клинически доказанную эффективность. Поэтому их употребление может быть попросту бесполезным.
Использование таких добавок по назначению врача обычно оправданно и действительно помогает укрепить здоровье. Иногда производители выпускают свой продукт как БАД исключительно для упрощения процесса его одобрения для выхода на рынок.
Предложенная инициатива предполагает не запрет БАДов, а их дополнительную маркировку, считает Екатерина Демьяновская. Так, производителям будет сложнее маскировать в составе низкокачественное сырье и вводить покупателей в заблуждение относительно свойств предлагаемого продукта. Однако это решит только часть проблемы: ответственность за самостоятельный прием БАДов, как и любых других безрецептурных лекарственных препаратов, всё еще будет лежать на потребителе. А вот цена на добавки может значительно вырасти.
При этом действительно важно и нужно контролировать качество производства, бороться с поддельной продукцией и, возможно, ограничить или более строго регламентировать продажу ряда БАДов, которые можно приравнять к лекарственным препаратам, заключила Татьяна Неумолотова.